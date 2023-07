Apple Vision Pro: Filialkauf nur mit Beratungsgespräch

Wer schon damit geliebäugelt hat zum Verkaufsstart der Apple Vision Pro ein Flugticket nach Übersee zu lösen, um die neue Datenbrille dann genau so in Empfang zu nehmen wie 2007 das erste iPhone, der wird seine Reisepläne noch mal überdenken müssen.

Filialkauf nur mit Beratungsgespräch

Apple scheint den Verkauf der Apple Vision Pro in einem ähnlich intimen Rahmen abwickeln zu wollen, wie 2015 den Vertrieb der teuren Apple Watch Edition.

So sieht es aktuell danach aus, dass das Headset nicht einfach spontan im Apple Store um die Ecke mitgenommen werden kann, sondern ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung und einem beratenden Verkaufsgespräch erhältlich sein wird.

Nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg soll Apple planen, gesonderte Verkaufsflächen für die Apple Vision Pro in ausgesuchten Filialgeschäften einzurichten, die der Demonstration und der Anpassung des Headsets für interessierte Kunden dienen sollen.

Die Sonderverkaufsflächen werden aber nicht in allen US-Filialen Apples verfügbar sein, sondern anfangs lediglich in Ballungszentren wie New York oder Los Angeles.

USA, Kanada und England

Während der Verkauf der Apple Vision Pro Anfang des kommenden Jahres ausschließlich in den Vereinigten Staaten anlaufen wird, sollen Kanada und Großbritannien Apple-intern als wahrscheinlichste Kandidaten für die erste Ausweitung der Vision Pro in weitere Märkte gehandelt werden. Erst anschließend sollen dann Märkte in Europa und Asien bedient werden.

Alternativ zum Filialkauf soll offenbar auch die Online-Bestellung der Apple Vision pro möglich sein. Allerdings wird auch diese anfangs ausschließlich auf den amerikanischen Markt beschränkt sein.

Initial wird Apple nur ein Modell der Apple Vision Pro auf den Markt bringen, Beobachter gehen jedoch davon aus, dass das Unternehmen bereits 2026 eine günstigere Datenbrille und die zweite Generation der teuren Apple Vision Pro vorstellen wird.