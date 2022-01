Dropbox optimiert für M1: Wir bleiben Maestral treu

Die Wartezeit scheint nun so gut wie vorüber zu sein. Wie Dropbox mehreren Medienvertretern auf Nachfrage mitgeteilt hat , befindet sich die native M1 Version der offiziellen Dropbox-Anwendung bereits im geschlossenen Beta-Test und werde in Kürze für alle interessierten Nutzer aktueller Apple-Rechner zum Download zur Verfügung stellen.

