Dropbox: Keine Aussicht auf baldige M1-Optimierung

Bei Dropbox gibt es allem Anschein nach bislang keine konkreten Pläne hinsichtlich der nativen Unterstützung von Macs mit Apple-Prozessoren. Der Entwickler Mitchell Hashimoto macht auf einen Diskussionsstrang im Dropbox-Forum mit zumindest irritierenden Aussagen von Dropbox-Mitarbeitern aufmerksam.

Dropbox doesn't support Apple Silicon natively yet and has no current public plans to. The official responses in this thread are embarrassing. Honestly, didn't think the reason to switch after 12 years of paid sub would be this but this might be it. https://t.co/OjthQ32phV

— Mitchell Hashimoto (@mitchellh) October 27, 2021