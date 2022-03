Dropbox: Jetzt endlich mit voller Unterstützung von Apples M1-Chips

Der Cloud-Speicher-Anbieter Dropbox hat seine Mac-Anwendung nun endlich auch in einer Version bereitgestellt, die für den Einsatz auf Apples neuen M1-Prozessoren optimiert wurde und damit deutlich weniger Last im Alltagseinsatz verursachen sollte.

Dropbox now natively supports Macs with Apple silicon (M1). All users with these devices will receive the native version of Dropbox automatically. More info here: https://t.co/axiHKQNFiK

— Dropbox Support (@DropboxSupport) March 3, 2022