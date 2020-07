Drittanbieter verkauft Tasten-Fernbedienung für Apple TV

Apples Siri Remote für Apple TV polarisiert. Man liebt die Bedienung über das Touch-Feld oder man hasst sie. Für alle, die mit dem kleinen Handschmeichler weniger gut klarkommen, gibt es jetzt die Button Remote for Apple TV von Funktion.

Der Zubehörhersteller beschreibt seine ausschließlich mit Tasten belegte Fernbedienung als die beste Wahl für all jene, die eine traditionelle Fernbedienung als Ersatz für ihre Siri Remote suchen. Mit Steuerkreuz und Tasten für Menü und OK ausgestattet soll sich das Gerät nicht nur sehr gut für Apple TV nutzen lassen, sondern auch als Fernbedienung für gewöhnliche Fernsehgeräte eignen. Beachtet allerdings, dass die Bedienung nicht über Bluetooth, sondern per Infrarot erfolgt. Das Apple TV muss also im sichtbaren Bereich untergebracht sein.

Der vom Hersteller genannte Preis von 29,95 Dollar ist erfreulich günstig. Freut euch aber nicht zu früh. Zumindest bislang sind Bestellungen nur über die USA möglich, und da kommen nochmal satte 20 Dollar Versandkosten obendrauf.

Exklusiv in der Schweiz bietet der Mobilfunkbetreiber SALT schon längere Zeit eine eigene Apple-TV-Fernbedienung an, die mit dem nun von Function angebotenen Gerät nahezu identisch ist. In anderen Ländern warten derweil darauf, dass uns Apple endlich eine neue Fernbedienung für Apple TV spendiert.