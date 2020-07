Für 8 Milliarden Euro: eBay stößt Kleinanzeigen-Geschäft ab

Das Online-Auktionshaus eBay wird sich von seinem Kleinanzeigen-Geschäft trennen. Entsprechende Verträge mit dem norwegischen Adevinta-Konzern, die der Kleinanzeigen-Sparte einen Wert von 8 Milliarden Euro zusprechen, wurden bereits unterzeichnet.

Im Zuge des Deals wird eBay 2,1 Milliarden Euro in bar und 540 Millionen Aktien von Adevinta erhalten, was 44% Besitz des Unternehmens und einen Stimmrechtsanteil von rund 33,3% darstellt. Es wird erwartet, dass die Transaktion nach dem 1. Quartal 2021 abgeschlossen sein wird.

Zu den Marken der Kleinanzeigen-Sparte gehören unter anderem Mobile.de, eBay Kleinanzeigen, Kijiji, Gumtree, Marktplaats und das dänischen Second-Hand-Portal dba.

eBay-CEO Jamie Iannone kommentiert:

Wir freuen uns, dass wir mit Adevinta eine Vereinbarung getroffen haben, die zwei großartige Unternehmen zusammenbringt. eBay glaubt fest an die Kraft der Gemeinschaft und der Verbindungen zwischen Menschen, was für unsere weltweiten Kleinanzeigengeschäfte von entscheidender Bedeutung ist. Dieser Verkauf schafft kurz- und langfristigen Wert für Aktionäre und Kunden und ermöglicht es uns gleichzeitig, am zukünftigen Potenzial des Kleinanzeigengeschäfts teilzuhaben.