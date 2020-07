Viele Amazon-Hardware-Angebote: Echo Studio erstmals günstiger

Amazon bietet am heutigen Mittwoch zahlreiche Produkte aus den Kategorien Echo & Alexa, Kindle eReader und Haussicherheit zu reduzieren Preisen an. Erstmals ist in diesem Zusammenhang auch der HomePod-Konkurrent Echo Studio günstiger zu haben.

Der Echo Studio ist in Deutschland seit November auf dem Markt und war seither durchweg nur zum Standardpreis von 199,99 Euro zu haben – von der Mehrwertsteuersenkung einmal abgesehen. Im Rahmen der heutigen Aktion ist der Lautsprecher nun für 170,58 Euro und damit merklich günstiger zu haben.

Der Echo Studio kombiniert hochwertige Audiowiedergabe mit Alexa-Funktionen und kombiniert drei 51-mm-Mitteltonlautsprecher, einen 25-mm-Hochtonlautsprecher und einen 133-mm-Woofer in einem zylindrischen Gehäuse mit 17,5 Zentimetern Durchmesser und 20,6 Zentimetern Höhe.

Das Gerät kann nicht nur zum Musikhören, sondern bei Anbindung an ein Fire-TV-Gerät auch für die Wiedergabe von Videoinhalten verwendet werden. Neben Standard-Audioformaten wie MP3 und AAC werden auch FLAC, Opus, Vorbis, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos und Sony 360 unterstützt. Direkte Anbindung ist neben Amazon Music auch an die Musikdienste Spotify, Apple Music, Deezer und TuneIn möglich. Gleichzeitig lässt sich der Echo Studio als vollwertiger Alexa-Lautsprecher zur Heimsteuerung nutzen.

Echo-Geräte, Kamera und Kindle eReader mit Rabatt

Neben dem Echo Studio hat Amazon heute auch die folgenden Echo-Geräte im Preis reduziert:

Die Indoor-Kamera Blink Mini gibt es heute zum Preis von 32,16 Euro statt 38,98 Euro, und auch die Kindle-Geräte von Amazon sind heute zu vergünstigten Preisen erhältlich: