Dreame erweitert Sortiment: Drei neue Geräte für Küche und Haushalt

Der initial als Anbieter von Saugrobotern in den deutschen Markt gestartete Hersteller Dreame baut sein Sortiment konsequent aus und ergänzt seine Produktpalette erneut um mehrere Geräte für den Haushalt.

Nachdem das Unternehmen zuletzt unter anderem Luftreiniger, Router und Küchenhelfer vorgestellt hatte, folgen nun ein Hochleistungsmixer, ein kompakter Kaffeevollautomat sowie ein tragbares Dampfbügeleisen.

Neue Geräte für Küche und Haushalt

Mit dem neuen BlendLogic-Mixer richtet sich Dreame an Nutzer, die Zutaten möglichst automatisiert verarbeiten möchten. Das Gerät verfügt über einen 2.000-Watt-Motor und mehrere voreingestellte Programme. Eine integrierte Sensorik analysiert laut Hersteller Menge und Beschaffenheit der Zutaten und passt Geschwindigkeit sowie Laufzeit entsprechend an.

Ergänzt wird das System durch zwei unterschiedlich große Mixbehälter, die sowohl für größere Mengen als auch für Getränke unterwegs gedacht sind. Auch eine automatische Reinigungsfunktion gehört zum Funktionsumfang.

Parallel dazu ist der bereits angekündigte Espresso-Vollautomat inzwischen im Handel verfügbar. Die Ecceluxe Slim setzt auf eine besonders schmale Bauweise und richtet sich damit gezielt an kleinere Küchen.

Trotz kompakter Abmessungen bietet das Gerät ein integriertes Mahlwerk mit mehreren Stufen sowie eine Pumpe mit hohem Druck für die Kaffeezubereitung. Die Bedienung erfolgt über ein Touchfeld, über das sich verschiedene Kaffeespezialitäten direkt auswählen lassen.

Vom Spezialisten zum Vollsortimenter

Die aktuellen Neuvorstellungen fügen sich in eine Entwicklung ein, die sich bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet hat. Dreame entfernt sich zunehmend von seiner ursprünglichen Position als Anbieter von Reinigungsgeräten und erweitert das Angebot in Richtung Küche, Pflege und allgemeiner Haushalt.

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So gehören inzwischen unter anderem Küchenabfall-Entsorger, Heißluftfritteusen, Luftreiniger für Tierhaushalte und sogar erste WLAN-Router zum Portfolio.

Neu hinzu kommt mit dem P7 ein kompaktes Dampfbügeleisen, das sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden kann. Das Gerät arbeitet mit einem Heizsystem, das Wasserdampf unter Druck erzeugt, um Falten in Textilien zu glätten. Verschiedene Modi sollen dabei unterschiedliche Stoffarten berücksichtigen. Durch das klappbare Design ist das Modell auch für den mobilen Einsatz vorgesehen.

Damit setzt Dreame die Strategie fort, möglichst viele Bereiche des Alltags mit eigenen Produkten abzudecken. Bereits zuvor hatte der Hersteller neben Saugrobotern auch Luftreiniger, Router und Küchengeräte ins Sortiment aufgenommen.