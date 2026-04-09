Vom Spezialisten zum Vollsortimenter
Dreame erweitert Sortiment: Drei neue Geräte für Küche und Haushalt
Der initial als Anbieter von Saugrobotern in den deutschen Markt gestartete Hersteller Dreame baut sein Sortiment konsequent aus und ergänzt seine Produktpalette erneut um mehrere Geräte für den Haushalt.
Nachdem das Unternehmen zuletzt unter anderem Luftreiniger, Router und Küchenhelfer vorgestellt hatte, folgen nun ein Hochleistungsmixer, ein kompakter Kaffeevollautomat sowie ein tragbares Dampfbügeleisen.
Neue Geräte für Küche und Haushalt
Mit dem neuen BlendLogic-Mixer richtet sich Dreame an Nutzer, die Zutaten möglichst automatisiert verarbeiten möchten. Das Gerät verfügt über einen 2.000-Watt-Motor und mehrere voreingestellte Programme. Eine integrierte Sensorik analysiert laut Hersteller Menge und Beschaffenheit der Zutaten und passt Geschwindigkeit sowie Laufzeit entsprechend an.
Ergänzt wird das System durch zwei unterschiedlich große Mixbehälter, die sowohl für größere Mengen als auch für Getränke unterwegs gedacht sind. Auch eine automatische Reinigungsfunktion gehört zum Funktionsumfang.
Parallel dazu ist der bereits angekündigte Espresso-Vollautomat inzwischen im Handel verfügbar. Die Ecceluxe Slim setzt auf eine besonders schmale Bauweise und richtet sich damit gezielt an kleinere Küchen.
Trotz kompakter Abmessungen bietet das Gerät ein integriertes Mahlwerk mit mehreren Stufen sowie eine Pumpe mit hohem Druck für die Kaffeezubereitung. Die Bedienung erfolgt über ein Touchfeld, über das sich verschiedene Kaffeespezialitäten direkt auswählen lassen.
Vom Spezialisten zum Vollsortimenter
Die aktuellen Neuvorstellungen fügen sich in eine Entwicklung ein, die sich bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet hat. Dreame entfernt sich zunehmend von seiner ursprünglichen Position als Anbieter von Reinigungsgeräten und erweitert das Angebot in Richtung Küche, Pflege und allgemeiner Haushalt.
- Dreame SF25 ausprobiert: Küchenabfälle trocknen statt entsorgen?
So gehören inzwischen unter anderem Küchenabfall-Entsorger, Heißluftfritteusen, Luftreiniger für Tierhaushalte und sogar erste WLAN-Router zum Portfolio.
Neu hinzu kommt mit dem P7 ein kompaktes Dampfbügeleisen, das sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden kann. Das Gerät arbeitet mit einem Heizsystem, das Wasserdampf unter Druck erzeugt, um Falten in Textilien zu glätten. Verschiedene Modi sollen dabei unterschiedliche Stoffarten berücksichtigen. Durch das klappbare Design ist das Modell auch für den mobilen Einsatz vorgesehen.
Damit setzt Dreame die Strategie fort, möglichst viele Bereiche des Alltags mit eigenen Produkten abzudecken. Bereits zuvor hatte der Hersteller neben Saugrobotern auch Luftreiniger, Router und Küchengeräte ins Sortiment aufgenommen.
Ich mag Dreame ja sehr. Aber ich weiß nicht ob das gut für die Glaubwürdigkeit/ das Qualitätsempfinden ist, wenn sie in gefühlt jeder Elektro-Kategorie mitspielen wollen.
Warum sollte die Glaubwürdigkeit leiden? Dies wäre nur der Fall wenn die Produkte schlecht sind, was ich bei der bisherigen Dreame Qualität aber weniger erwarte. Weißt du überhaupt wie Konzerne funktionieren, strukturiert sind?
Finde auch, dass es einen Beigeschmack hat.
Das ist übliche chinesische Praxis. Man fängt sehr verschiedene (teilweise widersprüchliche) Geschäftsbereiche an und versucht überall Fuß zu fassen. Später entwickelt man dann aber nur die erfolgreichsten Bereiche weiter.
Ich habe beruflich mit chinesischen Industriegüterherstellern zu tun.
Besonders im Kopf ist mir ein Lieferant geblieben, der neben Dampfturbinen und Wärmetauschern auch Spandex (also Nylonstoff) herstellt und Hotels betreibt.
Wenn man überlegt, dass Opel früher Nähmaschinen gebaut hat und Siemens noch in den 90ern quasi eine Universalhersteller gewesen ist, dann ist das auch zu weiten Teilen in Deutschland nicht unüblich gewesen.
Das war doch zig Jahrzehnte lang Gang und gäbe, dass die Haupt-Player im Haushaltsgerätemarkt Hersteller alles mögliche angeboten haben: Siehe z.B. Bosch, Siemens, LG, Miele und das erfolgreichste Produkt des Staubsauger-Herstellers Vorwerk ist inzwischen ein allseits bekanntes Gerät zu Kochen (zudem hat man mit der akf bank einen Anbieter mit Finanzierungslösungen im Portfolio) … insofern war es anfänglich eher ungewöhnlich, dass Hersteller wie Dreame, Ecovacs oder Roborock nur eine bestimmte Nische besetzten.
Was also soll das für einen Beigeschmack haben, dass sich Dreame breiter aufstellt?
2 mal dreame, 2 mal zuerst überzeugt und dann doch verkauft/ zurückgegeben.
Preis Leistung passt nicht. Marketing ist gut.
Welche Produkte? Bin vom Mähroboter und den Föhns absolut uberzeugt, sind beide jedoch erst gut 1,5 Jahre alt.
Hab nen Staubsaugerroboter und nen kabellosen Staubsauger. Beide perfekt. Davor hatte ich Dyson – hat mir nicht gefallen. Dreame ist perfekt.
Saugroboter l10s ultra, ergebnis war so lala, hab ich weiterverkauft.
Dann den h15pro heat, zuerst die heizung im wasser kaputt, mussten es einschicken per ups, hat 4 wochen gebraucht bis es repariert wurde. Letzte Woche war dann wieder was kaputt, darufhin hätt ich es wieder einschicken müssen, es war nur ein kleines Teil. Amazon hat dann angeboten es zurückzunehmen.
Aaaber mir fällt noch ein, dass der Airfryer auch von Dreame ist, der ist super!
Täusche ich mich, oder stammt das Innenleben des KVA von deLonghi? Die Brühgruppe sieht zumindest so aus.