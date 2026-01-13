Dreame verkauft künftig auch WLAN-Router

So langsam wird es bei Dreame unübersichtlich. Jedoch scheint ein möglichst umfangreiches und am besten alle Lebensbereiche abdeckendes Produktportfolio generell ein Trend der großen asiatischen Marken zu sein. Der ursprünglich vor allem für seine Reinigungsroboter bekannte Hersteller hat jetzt seinen ersten WLAN-Router angekündigt. Schon zuvor hat uns Dreame mit Produktneuheiten wie Luftreinigern, Haarpflegezubehör, Küchenmaschinen und Kompostern überrascht.

Der erste WLAN-Router von Dreame trägt den Produktnamen Lingxiao D70 und wird zunächst ausschließlich in China angeboten. Bereits der Preis des Geräts ist bemerkenswert. Zum Verkaufsstart soll der Router dort weniger als 50 Euro kosten. Das Blog Gizmochina hat weitere Details.

Der erste Dreame-Router unterstützt Wi-Fi 7

Der Dreame Lingxiao D70 basiert demnach auf dem Standard Wi-Fi 7 und soll eine maximale Datenrate von bis zu 3.600 Mbit/s erreichen. Die Datenübertragung erfolgt über die Frequenzbereiche 2,4 und 5 GHz und unterstützt die Multi-Link Operation (MLO) genannte gleichzeitige Nutzung mehrerer Funkbänder. Dies soll bei kompatiblen Endgeräten für stabilere und schnellere Verbindungen sorgen.

Für die Anbindung ans Internet ist ein 2,5-Gigabit-Uplink-Port vorgesehen, der durch vier Gigabit-LAN-Anschlüsse für den Anschluss von Computern, Spielekonsolen oder Set-Top-Boxen ergänzt wird. Als Prozessor kommt ein Quad-Core-Chip von Qualcomm mit 512 MB Arbeitsspeicher zum Einsatz. Dieser technische Unterbau soll dafür sorgen, dass der Dreame-Router leistungsfähig genug ist, um die in modernen Haushalten übliche hohe Anzahl an gleichzeitig verbundenen Geräten zu versorgen.

Mesh-Funktionen und Software

Für stabile Verbindungen ermöglicht der Dreame-Router den Aufbau eines Mesh-Netzwerks mit mehreren Geräten, die kabelgebunden oder drahtlos verbunden werden können. Softwareseitig soll man unter anderem aktuelle Verschlüsselungsverfahren, Kindersicherungen und Priorisierungsfunktionen für den Datenverkehr wählen und auf eine zentrale Geräteverwaltung zugreifen können. Auch IPTV-Unterstützung und zeitgesteuerte Neustarts gehören dem Bericht zufolge zum Funktionsumfang.

Das Gerät ist als aufrecht stehender Router ausgelegt. Vier externe Antennen sollen die Funkabdeckung in größeren Wohnungen verbessern. Angaben zu einem internationalen Marktstart oder einer Verfügbarkeit in Europa liegen bislang nicht vor.