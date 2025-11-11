Jetzt offiziell: Dreame bringt drei neue Haushaltsgeräte

Der für seine Saugroboter bekannte Anbieter Dreame erweitert sein Angebot an Haushaltsgeräten um drei neue Modelle, die gezielt auf Alltagssituationen zugeschnitten sind.

Verkaufsstart ab Freitag

Der Pet Air Purifier AP10 ist ein Luftreiniger, der speziell auf die Bedürfnisse von Haushalten mit Tieren abgestimmt wurde. Mit einem mehrstufigen Filtersystem entfernt das Gerät Partikel, Gerüche und Tierhaare aus der Raumluft. Laut Hersteller werden 99,9 Prozent der Tierhaare erfasst.

Neben der Luftreinigung soll das Gerät auch spielerische Elemente für Tiere bieten, etwa durch einen integrierten Laserpunkt oder ein Kratzbrett. Die Bedienung erfolgt per App oder über die LED-Anzeige direkt am Gerät. Ab dem 14. November ist das Modell in Deutschland für 399 Euro erhältlich. Bis zum 1. Dezember gilt ein Einführungsrabatt von 120 Euro.

Luftreiniger für Tierhaushalte mit 5-fach Filtersystem

Aufnahmeleistung: 99,9 % der Tierhaare

Partikel-CADR: 430 m³/h, Formaldehyd-CADR: 200 m³/h

Haustierfreundliches Design mit Kratzbrett und Spiel-Features

Steuerung via Dreame App, Echtzeitanzeige der Luftqualität

Marktstart: 14. November 2025

Einführungspreis: 279 Euro bis 1. Dezember. UVP: 399 Euro

Speiseabfall-Entsorger

Der ebenfalls neu vorgestellte Food Waste Disposer SF25 richtet sich an Nutzer, die organische Küchenabfälle sauber und geruchsfrei entsorgen möchten. Der kompakte Apparat trocknet, zerkleinert und neutralisiert Speisereste, sodass daraus ein trockener, weitgehend geruchsfreier Rückstand entsteht. Dieser kann gelagert oder als Kompost verwendet werden.

Die Lärmentwicklung soll mit nur 27 dB(A) besonders gering ausfallen. Auch hier liegt der Preis bei 399 Euro, mit einem Einführungsrabatt von 100 Euro.

Küchenabfall-Zerkleinerer mit Trocken- und Desodorierungsfunktion

Reduziert Abfallvolumen um bis zu 90 %

Arbeitslautstärke: 27 dB(A)

Sichtfenster, Plug-and-Play ohne Installation

Kapazität: 2,5 Liter

Marktstart: 14. November 2025

Einführungspreis: 299 Euro bis 1. Dezember. UVP: 399 Euro

Glas-Heißluftfritteuse als transportable Lunchbox

Ab dem 16. November startet zudem der Verkauf des Dreame Tasti Glass Air Fryer. Das Gerät kombiniert mehrere Funktionen: Neben der Heißluftfritteuse kann es auch zum Aufwärmen, Dämpfen oder Warmhalten genutzt werden. Die Zubereitung erfolgt in einem hitzebeständigen Glasbehälter.

Dieser ist in zwei Größen erhältlich und lässt sich direkt als Lunchbox verwenden. Zur Sicherheit weist ein Farbaufkleber auf heiße Oberflächen hin. Die Reinigung kann in der Spülmaschine erfolgen. Zum Marktstart liegt der Preis bei 149 Euro, reduziert auf 99 Euro bis zum 1. Dezember.

Dreame Tasti Glass Air Fryer