Luftreinigung, Fritteuse, Küchenentsorgung
Jetzt offiziell: Dreame bringt drei neue Haushaltsgeräte
Der für seine Saugroboter bekannte Anbieter Dreame erweitert sein Angebot an Haushaltsgeräten um drei neue Modelle, die gezielt auf Alltagssituationen zugeschnitten sind.
Verkaufsstart ab Freitag
Der Pet Air Purifier AP10 ist ein Luftreiniger, der speziell auf die Bedürfnisse von Haushalten mit Tieren abgestimmt wurde. Mit einem mehrstufigen Filtersystem entfernt das Gerät Partikel, Gerüche und Tierhaare aus der Raumluft. Laut Hersteller werden 99,9 Prozent der Tierhaare erfasst.
Neben der Luftreinigung soll das Gerät auch spielerische Elemente für Tiere bieten, etwa durch einen integrierten Laserpunkt oder ein Kratzbrett. Die Bedienung erfolgt per App oder über die LED-Anzeige direkt am Gerät. Ab dem 14. November ist das Modell in Deutschland für 399 Euro erhältlich. Bis zum 1. Dezember gilt ein Einführungsrabatt von 120 Euro.
Pet Air Purifier AP10
- Luftreiniger für Tierhaushalte mit 5-fach Filtersystem
- Aufnahmeleistung: 99,9 % der Tierhaare
- Partikel-CADR: 430 m³/h, Formaldehyd-CADR: 200 m³/h
- Haustierfreundliches Design mit Kratzbrett und Spiel-Features
- Steuerung via Dreame App, Echtzeitanzeige der Luftqualität
- Marktstart: 14. November 2025
- Einführungspreis: 279 Euro bis 1. Dezember. UVP: 399 Euro
Speiseabfall-Entsorger
Der ebenfalls neu vorgestellte Food Waste Disposer SF25 richtet sich an Nutzer, die organische Küchenabfälle sauber und geruchsfrei entsorgen möchten. Der kompakte Apparat trocknet, zerkleinert und neutralisiert Speisereste, sodass daraus ein trockener, weitgehend geruchsfreier Rückstand entsteht. Dieser kann gelagert oder als Kompost verwendet werden.
Die Lärmentwicklung soll mit nur 27 dB(A) besonders gering ausfallen. Auch hier liegt der Preis bei 399 Euro, mit einem Einführungsrabatt von 100 Euro.
Food Waste Disposer SF25
- Küchenabfall-Zerkleinerer mit Trocken- und Desodorierungsfunktion
- Reduziert Abfallvolumen um bis zu 90 %
- Arbeitslautstärke: 27 dB(A)
- Sichtfenster, Plug-and-Play ohne Installation
- Kapazität: 2,5 Liter
- Marktstart: 14. November 2025
- Einführungspreis: 299 Euro bis 1. Dezember. UVP: 399 Euro
Glas-Heißluftfritteuse als transportable Lunchbox
Ab dem 16. November startet zudem der Verkauf des Dreame Tasti Glass Air Fryer. Das Gerät kombiniert mehrere Funktionen: Neben der Heißluftfritteuse kann es auch zum Aufwärmen, Dämpfen oder Warmhalten genutzt werden. Die Zubereitung erfolgt in einem hitzebeständigen Glasbehälter.
Dieser ist in zwei Größen erhältlich und lässt sich direkt als Lunchbox verwenden. Zur Sicherheit weist ein Farbaufkleber auf heiße Oberflächen hin. Die Reinigung kann in der Spülmaschine erfolgen. Zum Marktstart liegt der Preis bei 149 Euro, reduziert auf 99 Euro bis zum 1. Dezember.
Dreame Tasti Glass Air Fryer
- 5-in-1-Gerät: Air Fryer, Lunchbox, Dampfgarer, Warmhaltefunktion
- Zwei Glasbehältergrößen: 2,5 und 4,5 Liter
- Temperaturbeständig von -20 °C bis 400 °C
- BPA-frei, spülmaschinenfest, lebensmittelechte Materialien
- Farbaufkleber warnt bei heißen Oberflächen
- Marktstart: 16. November 2025
- UVP: 149 Euro
- Einführungspreis: 99 Euro bis 1. Dezember
- Erhältlich im Dreame Store und bei MediaMarkt
Food Waste ist leider so ein Trend in den USA. Dort gibt es die in den Spülenbecken integriert… und dann wundert man sich warum man ein Ratten- bzw. Schädlingsproblem hat. Warum sollte man sich so ein Gerät kaufen und dann auch noch Strom/Zeit dafür aufwenden?