Musikerkennung: Shazam direkt in der Mac-Menüleiste ablegen

Unter mit macOS lässt sich die Shazam-Musikerkennung von Apple so einrichten, dass sie jederzeit mit einem Klick verfügbar ist. Für Nutzer, die regelmäßig Songs identifizieren möchten, kann es sinnvoll sein, die Funktion direkt in die Menüleiste zu legen.

Der Zugriff wird dadurch deutlich schneller als über App-Umwege und Siri-Sprachbefehle.

Musikerkennung in der Menüleiste aktivieren

Die Funktion basiert auf Shazam und ist inzwischen fester Bestandteil von macOS. Statt eine zusätzliche Applikation zu installieren, genügt ein Blick in die Systemeinstellungen. Dort lässt sich die Musikerkennung gezielt einblenden.

In den Systemeinstellungen findet sich der Bereich „Menüleiste“. Wählt man hier „Steuerung hinzufügen…“ öffnet sich die Konfigurationsoberfläche des Kontrollzentrums. Ein Klick auf „Musik erkennen“ bietet dann die Auswahl „Zum Kontrollzentrum hinzufügen“ und „Zur Menüleiste hinzufügen“ an.

Mit einem Klick auf „Zur Menüleiste hinzufügen“ kann festgelegt werden, dass das Shazam-Symbol zukünftig in der Menüleiste erscheinen soll. Nach der Aktivierung steht die Funktion dauerhaft oben am Bildschirmrand bereit.

Ein Klick auf das Shazam-Symbol und die anschließende Auswahl von „Musik erkennen“ startet dann die Song-Identifikation. Der Mac hört kurz zu, gleicht das Audiosignal mit einer Datenbank ab und zeigt Titel und Interpret anschließend als Benachrichtigung an.

Verlauf und Zugriff auf erkannte Songs

Neben der schnellen Erkennung bietet die Integration auch einen Überblick über bereits identifizierte Titel. Über das Menüleisten-Symbol lässt sich eine Liste der zuletzt erkannten Songs öffnen.

Von dort aus können einzelne Einträge direkt weiterverwendet werden. Ein Klick führt entweder zur Anzeige im Web oder öffnet den Titel in der Musik-App. Auch das Löschen einzelner Einträge ist möglich.

Die Liste wird auf Wunsch über iCloud synchronisiert. Erkannte Songs tauchen dann auch auf iPhone, iPad oder anderen Apple-Geräten auf. Wer die Musikerkennung regelmäßig nutzt, erhält so eine zentrale Sammlung aller Treffer.