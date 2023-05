Motrix für Mac: Freier Download-Manager für Direktlinks und Torrents

Benötigt man 2023 noch einen dedizierten Download-Manager? Wer diese Frage mit „Ja“ beantwortet und mit dem Platzhirschen JDownloader nicht wirklich zufrieden sein sollte, der wirft einen Blick auf die Freeware Motrix für Mac.

BitTorrent, Magnet, HTTP und FTP

Nach fast zweijähriger Auszeit stellt sich der kostenfreie Download-Manager jetzt mit mehreren Funktionsaktualisierungen in Version 1.8.19 vor und kann zum Herunterladen von Dateien aus HTTP- und FTP-Server, über das BitTorrent-Protokoll oder von Magnet-Links genutzt werden.

Dabei unterstützt Motrix bis zu zehn gleichzeitige Download-Aufgaben, die für die maximale Geschwindigkeit in bis zu 64 Threads gestückelt werden können. Die Mac-Anwendung, die auch in einer für Apples Prozessoren optimierten Version bereitsteht, unterstützt den Dunkelmodus des Mac-Betriebssystems, kann sich mit selbst gesetzten User-Agents bei fremden Servern vorstellen, ist für Apples Touch Bar optimiert und versteht sich auf Port-Mapping per UPnP und NAT-PMP.

Browser-Erweiterungen sind vorhanden

In den Motrix-Einstellungen lassen sich maximale Up- und Downloadgeschwindigkeiten, Proxyverbindungen und der Umgang mit BitTorrent-Aufgaben konfigurieren. Optional verfügbare Erweiterungen für Googles Chrome-Browser und Mozillas Firefox binden Motrix zudem tiefer in den Alltag am Rechner ein.

Die Desktop-Applikation ist Deutsch lokalisiert und unterstützt eine Menüleistenanzeige, über die sich nicht nur die Download-Aufgaben verwalten lassen, zudem zeigt diese auch die aktuelle Netzwerkauslastung an und informiert so über den Stand der aktuellen Ladevorgänge.

Motrix dürfte für viele Anwender nicht weiter von Relevanz sein, wer jedoch häufiger größere Datenmangen aus dem Netz laden muss, der sollte sich das Open-Source-Projekt jedoch ruhig man anschauen. Mit Motrix lassen sich wiederkehrende Download-Aufgaben gut vom Browser abkoppeln.