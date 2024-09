AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung: Lächeln jetzt wieder erlaubt

Seit Freitag haben wir die AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung im Einsatz und haben diese nun durchgängig, anstatt der AirPods Pro 2, für Musik, Podcasts und Telefonate genutzt. Für ein qualifiziertes Fazit ist es damit noch deutlich zu früh, unsere ersten Eindrücke der neuen In-Ear-Kopfhörer wollen wir aber gerne mit euch teilen.

Lächeln wieder erlaubt

Trotz äußerlich nur minimalen Unterschieden zu den AirPods 3 hat Apple die Passform doch spürbar überarbeitet und macht den regulären Sitz in (unseren) Ohren nicht unbedingt straffer, sorgt mit der neuen Bauform aber dafür, dass die AirPods 4 auch dann noch gut im Ohr sitzen, wenn viel gelacht, gelächelt und überhaupt die Mundwinkel nach oben gezogen werden.

Hier hatten die AirPods 3 teils damit zu kämpfen, durch häufiges Lächeln leicht nach oben verschoben zu werden.

Kein MagSafe-Ladecase mehr

Was ebenfalls auffällt: Die AirPods 4 verfügen im Gegensatz zu den AirPods 3 nicht nur über ein kleineres Ladecase, die neue Hülle verzichtet auch auf integrierte Magneten und hält so leider nicht mehr an vertikal angebrachten MagSafe-Ladegeräten, wie sie etwa häufig am Armaturenbrett im Auto genutzt werden.

Während das alte Ladecase hier noch schlicht „angeheftet“ werden konnte, besteht das neue Case darauf, entweder auf der Rückseite zu liegen oder mit einem USB-C-Kabel verbunden zu sein.

Beeindruckende Geräuschunterdrückung

Auf ganzer Linie punktet die Geräuschunterdrückung Apples – ein Novum bei Geräten mit Open-Ear-Design. Zwar liegt die ANC-Performance der AirPods 4 noch hörbar unter der Geräuschunterdrückung der AirPods Pro, wie breitbandig sich die neuen Ohrhörer gegen Störgeräusche wehren, hat uns im Einsatz dann aber doch überrascht.

Die Kombination aus offenen Ohren und satter Geräuschunterdrückung ist ungewohnt, gleichzeitig aber angenehm, effektiv und ohne Verschlusseffekt. Wir hatten nicht gedacht, dass das Ausblenden von Nebengeräuschen auf diesem Niveau ohne festsitzende In-Ear-Tipps möglich ist. Interessant: Leise Nebengeräusche (ruhige Musik in der Küche) werden weniger intensiv ausgefiltert als laute Nebengeräusche (die schleudernde Waschmaschine im Badezimmer).

AirPods 4 oder AirPods Pro 2

Die AirPods 4 machen die regulären AirPods und die AirPods 4 ohne Geräuschunterdrückung unserer Meinung nach überflüssig. Anwender, die sich heute für ein neues AirPods-Modell entscheiden, sollten ausschließlich zwischen den AirPods Pro 2 und den AirPods 4 wählen. Beide lassen sich uneingeschränkt empfehlen.