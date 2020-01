Downlink 2 für Mac: Echtzeit-Satellitenbilder als Desktop-Hintergrund

Downlink platziert Echtzeit-Satellitenbilder als Schreibtisch-Hintergrund – nicht mehr nicht weniger. Die App, die wir euch im Mai als Geheimtipp ans Herz gelegt haben, lässt sich jetzt in Version 2.0 laden.

Habt ihr eure präferierte Ansicht der Erde und das Zeitintervall für die Aktualisierung der Bilder festgelegt (zur Auswahl stehen alle 20 bzw. alle 60 Minuten) kümmert sich Downlink in der Mac-Menüleiste um das Laden und Platzieren der neuen Grafik-Dateien.

In Version 2.0 bietet die App dazu nun zehn statt bislang acht unterschiedliche Ansichten des blauen Planeten an und greift dafür auf drei geostationärer Satelliten zu. Ebenfalls neu: Wer will kann einen bestimmten Bildausschnitt festlegen.

Downlink bietet einen Abstand zur Welt, der kurzfristig fast vergessen lässt, dass wir in Zeiten von Klimawandel, nicht enden wollenden Buschbränden, Insekten-, Vögel- und Bienensterben leben.