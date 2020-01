Philips Hue: Das sind die neuen Outdoor-Leuchten 2020

Signify, mittlerweile für den alle Beleuchtungslösungen der Philips Hue-Familie verantwortlich, erweitert das Philips Hue Outdoor-Sortiment im Rahmen der Elektronik-Messe CES um eine Reihe neuer, intelligenter Leuchten. Zu den jüngsten Ergänzungen der Outdoor-Kollektion gehören sowohl wandmontierte Leuchten als auch Wegeleuchten.

Alle neuen Modelle bieten 16 Millionen Farben und 50.000 Töne von warm- bis kaltweißem Licht. Highlight der Markteinführung sind laut Signify die neuen Up- & Downlights Appear und Resonate, ein neuer Produkttyp in der Philips Hue Familie für starke und gerichtete Lichteffekte.

Philips Hue präsentiert außerdem neue Outdoor-Netzteile (40W und 100W) und ein Verlängerungskabel (2,5 Meter) plus T-Stück, um so den Nutzern mehr Flexibilität zur Gestaltung und Erweiterung ihres Außenbereichs mit den intelligenten Outdoor-Leuchten zu bieten.

Diese Lampen kommen bis Mai 2020

Appear : Diese Wandleuchte erzeugt einen scharfen, gerichteten dreieckigen Lichtkegel sowohl nach oben als auch nach unten für einen starken Lichteffekt.

: Diese Wandleuchte erzeugt einen scharfen, gerichteten dreieckigen Lichtkegel sowohl nach oben als auch nach unten für einen starken Lichteffekt. Attract : Diese Wandleuchte sorgt für einen besonderen Lichteffekt, der einen dezenten farbigen Lichtbogen an die Wand wirft.

: Diese Wandleuchte sorgt für einen besonderen Lichteffekt, der einen dezenten farbigen Lichtbogen an die Wand wirft. Resonate: Das Modell Resonate ist in Schwarz und Silber erhältlich und erzeugt elegante Lichtdreiecke nach oben und unten.

Daylo : Die runde Wandleuchte ist in schwarzer oder Edelstahl-Ausführung erhältlich und erzeugt einen indirekten Hintergrund-Schein.

: Die runde Wandleuchte ist in schwarzer oder Edelstahl-Ausführung erhältlich und erzeugt einen indirekten Hintergrund-Schein. Nyro: Die winkelförmige, architektonische Nyro-Familie umfasst Wand- und Wegebeleuchtungen.

Lily (Niedervolt-Beleuchtung): Der neue Lily XL-Gartenspot ist größer und bietet eine höhere Lichtleistung.

(Niedervolt-Beleuchtung): Der neue Lily XL-Gartenspot ist größer und bietet eine höhere Lichtleistung. Impress (Niedervolt-Beleuchtung): Die beliebte Impress-Wandleuchte ist jetzt auch als Niedervolt-Variante erhältlich.

Die neuesten Ergänzungen der Philips Hue Outdoor-Reihe sind wie folgt erhältlich:

Erhältlich in Europa ab Ende Januar 2020:

Philips Hue Appear Wandleuchte (EUR 139,99)

Philips Hue Attract Wandleuchte (EUR 149,99)

Philips Hue Lily XL Spot Niedervolt (EUR 139,99)

Philips Hue Resonate Wandleuchte (EUR 139,99 Schwarz/ EUR 139,99 Edelstahl)

Philips Hue Daylo Wandleuchte (EUR 114,99 Schwarz/ EUR 119,99 Edelstahl)

Philips Hue Impress Wandleuchte Niedervolt (EUR 129,99)

Philips Hue Kabel + T-Stück (EUR 17,99)

Erhältlich in Europa ab Ende April 2020: