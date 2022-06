Dometic CFX3: Mobile Kühlboxen mit App-Steuerung

Wir sprechen von netzbetriebenen Kühlboxen mit eigenen Kühlkompressoren, wie sie etwa von Dometic angeboten werden. Das Unternehmen mit Sitz in Stockholm bietet mit der Produktfamilie Dometic CFX3 sechs Modelle mit unterschiedlichen Fassungsvolumen von 25 bis 99 Liter, die allesamt mit App-Unterstützung ausgeliefert werden und die smarte Fernsteuerung sowohl per Bluetooth als auch per WLAN zulassen.

