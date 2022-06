HomePod-Nachfolger soll erst im kommenden Jahr erscheinen

Wenn wir den Bloomberg-Autor Mark Gurman beim Wort nehmen, hat Apple einen Nachfolger mit dem Codename B620 in der Mache, eine Vorstellung sei jedoch nicht vor nächstem Jahr zu erwarten. Der neue Lautsprecher soll mit Apples dann auch in der kommenden Apple Watch Series 8 verbauten S8-Prozessor ausgestattet sein und sich von der Größe und Audioleistung her vom HomePod mini absetzen und wieder mit dem ursprünglichen HomePod vergleichbar sein.

Wer angesichts der vor fünf Jahren von Apple angekündigten „ Heim-Audio-Revolution “ auf den HomePod gesetzt hat und mit dem HomePod mini nicht zufrieden ist, muss sich weiter gedulden. Es sieht kaum danach aus, als würde Apple diese Produktlinie noch in den nächsten sechs Monaten erweitern. Immerhin scheint eine Rückkehr des klassischen HomePod – oder zumindest von etwas in dieser Art – weiterhin von Apple geplant.

