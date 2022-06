Von Multibrackets: Gasgefederter Monitor-Arm für Apples 24″ iMac

Apple selbst bietet den iMac auch mit integriertem VESA Mount Adapter zum Kauf an und stellt die Modelle auf einer eigens vorbereiteten Seite im Apple Online Store vor. So vorbereitet lassen sich die All-in-One-Rechner dann mit nahezu allen Monitor-Armen einsetzen , die den VESA-Standard unterstützen.

Aktuell nicht auf Lager, muss der Preis für den Monitor-Arm beim Anbieter in Erfahrung gebracht werden und dürfte, je nach benötigter Menge, ordentlich variieren. Bereits im Januar in einem Kurzvideo präsentiert, steht inzwischen aber immerhin eine Produktseite mit hochauflösenden Bildern und technischen Zeichnungen der Schreibtisch-Halterung zur Verfügung.

Die Schreibtisch-Halterung mit dem flexibel verstellbaren Arm aus Aluminum ist dabei exakt an die Rückseite des jüngsten iMacs angepasst. Statt eine vorhandene VESA-Platte an der iMac-Rückseite vorauszusetzen, greift der Multibrackets-Arm direkt den Standfuß des iMac und wird an diesem mit zwei Inbusschrauben arretiert.

