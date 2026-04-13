Dokumente vom Mac übertragen: „Send to Kindle“ im Finder nutzen

Amazon bietet mit der Kindle-App für macOS weiterhin die Möglichkeit, eigene Dateien und Dokumente an die Kindle-E-Reader zu senden, ohne dafür das Online-Portal amazon.de/sendtokindle besuchen zu müssen.

Veraltete Anleitung, funktionierender Dienst

Die offizielle Anleitung auf der Webseite ist in Teilen zwar nicht mehr aktuell. Dennoch lässt sich die Funktion weiterhin nutzen, wenn man die nötigen Schritte kennt.

Die Kindle-Anwendung dient als Schnittstelle zwischen Mac und Kindle-Bibliothek. Nutzer können damit Dokumente, Webseiten oder Bilder in ihr persönliches Archiv übertragen. Unterstützt werden gängige Formate wie PDF, Word-Dokumente, Textdateien sowie EPUB und verschiedene Bildformate.

Nach dem Versand stehen die Inhalte auf allen verbundenen Geräten zur Verfügung und lassen sich mit Funktionen wie Markierungen, Notizen oder Lesezeichen bearbeiten.

Zwei Wege zur Integration im Finder

Damit „Send to Kindle“ direkt aus dem Finder heraus genutzt werden kann, muss die Funktion einmalig aktiviert werden. Der einfachste Weg führt über das Kontextmenü einer beliebigen Datei.

Nach einem Rechtsklick wählt man den Punkt „Teilen“ und öffnet anschließend die Übersicht der Erweiterungen. Ist die Kindle-App installiert, erscheint dort die Option zum Senden an Kindle und kann dauerhaft aktiviert werden. Danach genügt ein Klick im Kontextmenü, um Dateien direkt zu übertragen.

Alternativ lässt sich die Funktion auch über die Systemeinstellungen einrichten. Unter dem Bereich „Allgemein“ findet sich der Menüpunkt für Anmeldeobjekte und Erweiterungen. In der Liste der verfügbaren Erweiterungen kann die Kindle-App ausgewählt und für das Teilen-Menü freigeschaltet werden. Auch auf diesem Weg wird die Versandfunktion anschließend im Finder sichtbar.

Nach der Aktivierung öffnet sich beim Senden ein kleines Fenster, über das der Upload gestartet wird. Die Datei wird dann automatisch der eigenen Kindle-Bibliothek hinzugefügt und steht kurze Zeit später auf den verbundenen Geräten bereit.