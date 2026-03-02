Disney+: Diese Filme und Serien starten im März

Nachdem wir schon seit vergangener Woche wissen, was uns in diesem Monat bei Prime Video und Netflix an Neuigkeiten erwartet, hat jetzt auch Disney+ seine für den März geplanten Programmerweiterungen angekündigt. Rund 50 neue Filme und Serien dürft ihr erwarten.

Zudem wird Disney+ am 16. März ab Mitternacht die 98. Verleihung des Filmpreises Oscar live übertragen. Für die Moderation ist zum zweiten Mal der Moderator Conan O’Brien zuständig.

Elefanten-Doku und neue Serienstaffeln

Zu den Highlights im März zählt nach Meinung von Disney+ die Doku „Ghost Elephants – Die Geister im Hochland Angolas“. National Geographic macht sich ab dem 8. März gemeinsam mit dem Naturschutzbiologen Dr. Steve Boyes auf die Suche nach den sagenumwobenen Geisterelefanten von Lisima, den möglicherweise noch lebenden Nachfahren des größten jemals registrierten Landsäugetiers.

In der vierten Staffel von „The Secret Lives of Mormon Wives“ zeigt sich vom 12. März an der Zusammenhalt der Frauen gefährdet. Zwischen Ehekrisen, inneren Konflikten und lange verborgenen Familiengeheimnissen stehen die Frauen vor der Frage, ob sie ihren eigenen Weg einschlagen und auf die enge Gemeinschaft verzichten.

Die Marvel-Serie „Daredevil: Born Again“ startet am 25. März in Staffel 2. New York wird von Bürgermeister Wilson Fisk kontrolliert, der gezielt Jagd auf Daredevil macht. Hinter der Maske steckt Matt Murdock, der aus dem Verborgenen gegen Fisks Machtapparat kämpft. Sein Ziel ist es, das korrupte Netzwerk des Kingpin zu zerschlagen und seine Stadt vor dem endgültigen Niedergang zu bewahren.

Ab dem 25. März gibt es zudem eine neue Staffel der Comedy-Serie „Scrubs“ und ein Wiedersehen mit J.D. und Turk. Gemeinsam mit altbekannten und neuen Kollegen meistern sie den Alltag im Krankenhaus wieder mit viel Humor, Gefühl und unerwarteten Wendungen.

Ebenfalls am 25. März läuft die zweite Staffel von „Die neuen Zauberer vom Waverly Place“ bei Disney+. Darin stellt Billie fest, dass das Zusammenleben mit den Russos deutlich chaotischer ist als erwartet. Mit wachsendem familiären Druck kündigt sich zugleich eine neue Bedrohung an, die den Zusammenhalt der Familie ernsthaft gefährdet.

Alle Neustarts bei Disney+ im März

8. März

Ghost Elephants – Die Geister im Hochland Angolas (National Geographic)

11. März

Solar Opposites – Staffel 6 (Hulu)

12. März

The Secret Lives of Mormon Wives – Staffel 4 (Hulu)

18. März

9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9 (Batch 1)

– Staffel 9 (Batch 1) Armorsaurs – Staffel 1 (Hulu)

23. März

Lucky Luke – Staffel 1 (Disney)

24. März

MagiCampers – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)

25. März

Daredevil: Born Again – Staffel 2 (Marvel)

– Staffel 2 (Marvel) Scrubs – Staffel 1 (Hulu)

– Staffel 1 (Hulu) Die neuen Zauberer vom Waverly Place – Staffel 2 (Disney)

27. März

Mike & Nick & Nick & Alice (Hulu)

31. März

Dienstag bedeutet Mord – Staffel 1 (Hulu)

Neue Katalogtitel bei Disney+ im März

1. März

Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 6 (National Geographic)

– Staffel 6 (National Geographic) Europa von oben – Staffel 5 und 6 (National Geographic)

– Staffel 5 und 6 (National Geographic) Der Holocaust: Die wahren Ausmaß e (National Geographic)

e (National Geographic) Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben – Staffel 2 (National Geographic)

– Staffel 2 (National Geographic) American Psycho

Buffalo ‘66

Pitch Perfect

Pitch Perfect 2



Pitch Perfect 3

The Huntsman & The Ice Queen

Snow White & The Huntsman

Twister

2012 – Das Ende der Welt



The Equalizer

The Equalize



Godzilla

Hitch – Der Date Doktor

Men in Black

Men in Black 2

Men in Black 3

Venom: Let There Be Carnage

4. März

Triff Spidey und seine Super-Freunde (Shorts) – Staffel 4 (Marvel)

18. März

Magda macht das schon! – Staffel 1 bis 4

– Staffel 1 bis 4 Sankt Maik – Staffel 1 bis 3

– Staffel 1 bis 3 Bettys Diagnose – Staffel 11

– Staffel 11 Blutige Anfänger – Staffel 6

– Staffel 6 Die Rosenheim-Cops – Staffel 24

– Staffel 24 Dr. Nice – Staffel 3

– Staffel 3 The Fall – Staffel 1 bis 3

– Staffel 1 bis 3 Hameln – Staffel 1

– Staffel 1 Love Suck s – Staffel 1

s – Staffel 1 A Good Girl’s Guide to Murder – Staffel 1

– Staffel 1 Maria Brand und das tote Au-Pair

20. März

Titanic: Die digitale Wiedergeburt (National Geographic)

25. März

Bombenanschlag in Oklahoma City: Ein Tag in Amerika (National Geographic)

(National Geographic) In aller Freundschaft – Staffel 14 bis 18

– Staffel 14 bis 18 Tierärztin Dr. Mertens – Staffel 1 bis 6

– Staffel 1 bis 6 Weissensee – Staffel 1 bis 4

31. März