Sonos Play: Neuer Akku-Lautsprecher zwischen Roam und Move

Sonos bringt in diesem Monat einen weiteren tragbaren Lautsprecher auf den Markt. Das Unternehmen selbst hat die Neuerscheinung zwar noch nicht angekündigt. Diese Aufgabe hat die in den USA ansässige Elektronikkette Best Buy übernommen. Auf deren kanadischer Webseite war das neue Produkt für kurze Zeit zu sehen. Nutzer der Plattform Reddit haben die in diesem Zusammenhang verfügbaren Informationen kurzerhand gesichert.

Dem zufolge soll der neue Lautsprecher den Produktnamen Sonos Play tragen und vom 31. März an zum Preis von 399,99 Dollar erhältlich sein.

Zwischen Roam und Move positioniert

Wenn wir davon ausgehen, dass es sich hierbei um kanadische Dollar handelt, positioniert sich der Sonos Play zwischen dem in Kanada für 650 Dollar angebotenen Sonos Move und dem dort für 230 Dollar erhältlichen Sonos Roam. Daraus könnte man einen Verkaufspreis von 350 bis 380 Euro in Deutschland ableiten.

Technische Eckdaten und Ausstattung

Aber bleiben wir bei den Fakten. Der Sonos Play soll wie die anderen Outdoor-Lautsprecher des Herstellers nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt sein. Die Abmessungen werden mit 11,25 × 7,67 × 19,23 Zentimetern und das Gewicht mit 1,31 Kilogramm angegeben.

Der Lautsprecher soll sich wenn verfügbar über WLAN in Sonos-Systeme einbinden lassen und ansonsten auch als gewöhnlicher Bluetooth-Lautsprecher arbeiten. Zudem wird Spotify Connect und in Verbindung mit Apple-Geräten auch AirPlay 2 unterstützt. Optional besteht die Möglichkeit zu Sprachsteuerung über das Sprachassistenzsystem von Sonos sowie über Amazon Alexa.

Die Akkulaufzeit des Geräts wird mit bis zu 24 Stunden angegeben. Im Lieferumfang scheint ähnlich wie beim Sonos Move ein kabelloses Ladedock enthalten. Zudem besteht die Möglichkeit, den Lautsprecher über USB-C mit Ladestrom zu versorgen. Zum Verkaufsstart wird der Sonos Play in Weiß und in Schwarz erhältlich sein.

Sonos weiterhin mit Nachbessern beschäftigt

Sonos kämpft ansonsten weiterhin mit den negativen Folgen der vor zwei Jahren erfolgten App-Umstellung. Infolge des Debakels wurden auch große Teile der Führungsriege des Unternehmens ersetzt. Der neue Sonos-Chef Thomas Conrad hat eben erst wieder bestätigt, dass der alte Zustand weiterhin nicht wiederhergestellt wurde und man auch im aktuellen Jahr 2026 weiter an der Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit des Systems arbeiten werde.