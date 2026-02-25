Neu auf Prime Video im März: Sherlock Holmes, The 50 und Scarpetta

Prime Video erweitert sein Programm im März mit neuen Serienformaten, internationalen Produktionen und Reality-Unterhaltung. Nachdem der Streaming-Dienst im Februar vor allem auf europäische Eigenproduktionen und Filmstarts gesetzt hatte, stehen nun mehrere neue Serien im Mittelpunkt des Angebots.

Zu den wichtigsten Neuheiten zählen eine Neuinterpretation der Sherlock-Holmes-Geschichten, eine Krimiserie mit Nicole Kidman sowie neue Folgen eines deutschen Reality-Formats.

Sherlock Holmes in jungen Jahren

Den Auftakt bildet Anfang März die Serie „Young Sherlock“, die die frühen Jahre des berühmten Detektivs zeigt. In der Hauptrolle ist Hero Fiennes Tiffin zu sehen. Die Handlung folgt einem jungen Sherlock Holmes, der in eine Mordermittlung gerät und erstmals mit seinem späteren Gegenspieler Moriarty konfrontiert wird. Die Geschichte spielt im England des 19. Jahrhunderts und verbindet klassische Detektivelemente mit einer fortlaufenden Handlung über mehrere Episoden.

Ebenfalls neu startet die Krimiserie „Scarpetta“, die auf den Romanen von Patricia Cornwell basiert. Nicole Kidman übernimmt die Rolle der Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta, die einen Serienmörder verfolgt und zugleich mit Ereignissen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert wird. Die Serie erzählt ihre Geschichte auf zwei Zeitebenen und greift neben kriminalistischen Untersuchungen auch persönliche Konflikte der Hauptfigur auf.

Thriller, Comedy und Reality-TV

Neben den neuen Serien ergänzt Prime Video das Programm um weitere Eigenproduktionen. Der Thriller „Pretty Lethal“ erzählt von einer Gruppe junger Tänzerinnen, die nach einer Buspanne in einer abgelegenen Unterkunft stranden. Dort geraten sie in eine zunehmend bedrohliche Situation. Eine zentrale Rolle übernimmt Uma Thurman als Betreiberin der Herberge.

Mit „Bait“ erscheint zudem eine neue Comedyserie mit Riz Ahmed als erfolglosem Schauspieler, der auf seine letzte Chance hofft. Die Handlung begleitet ihn über mehrere Tage, in denen berufliche und private Probleme aufeinandertreffen.

Auch der Reality-Bereich wird ausgebaut. Die dritte Staffel von „The 50“ versammelt erneut zahlreiche Teilnehmer aus deutschen Reality-Formaten, die in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander antreten. Wie schon in den vorherigen Staffeln kämpfen die Kandidaten um einen Geldgewinn, der am Ende an einen Zuschauer vergeben werden soll.

