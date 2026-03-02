Lese-Flatrate Readly: Zwei Monate für einen Euro

Wir können euch wieder ein Spezialangebot für die Lese-Flatrate Readly bieten. Über unseren Link kann man als Neukunde vorübergehend eine verlängerte Probephase buchen und erhält zum Preis von einem Euro zwei Monate Zugriff auf das Angebot. Im Anschluss daran wird der reguläre Preis in Höhe von 14,99 Euro pro Monat fällig, wenn nicht zuvor gekündigt wird.

Readly will in etwa das für Zeitungen und Zeitschriften sein, was Spotify für Musik und Netflix für Filme und Serien ist. Nutzer können auf eine Auswahl von mehr als 8.000 verschiedenen Magazinen und Zeitungen zugreifen, die in 15 verschiedenen Sprachen verfügbar sind. Neben den jeweils aktuellen Ausgaben steht in der Regel auch ein nach Jahrgang sortiertes Archiv mit älteren Titeln zur Verfügung.

Magazine, Tages- und Wochenzeitungen

Die Inhalte lassen sich nach Sprache filtern und sind zudem in knapp 40 Kategorien unterteilt. Die deutschsprachige Auswahl von Readly umfasst dabei zahlreiche bekannte Magazine aus Themenbereichen wie Mode, Sport, Kochen, Wissenschaft, Nachrichten oder Hobby. Zudem stehen über Readly einige bekannte Tages- und Wochenzeitungen zum Abruf bereit. Eine wechselnde Auswahl von Artikeln steht zudem zum Anhören bereit. Hierbei handelt es sich laut Anbieter um mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellte Audiofassungen von in den Top-50-Magazinen von Readly erschienenen Inhalten.

Bis zu 5 separate Profile

Zum regulären Preis lohnt sich das Readly-Abo besonders, wenn man es mit anderen Personen gemeinsam nutzt. Das Abonnement umfasst bis zu fünf separate Nutzerprofile, deren Inhaber jeweils eigene Favoriten und individuelle Leseverläufe speichern können.

Der Zugriff auf die über Readly verfügbaren Inhalte ist entweder per Webbrowser oder mithilfe der für iPhone und iPad optimierten App des Anbieters möglich. Darüber können Inhalte bei Bedarf auch für die Offline-Nutzung heruntergeladen werden.

Alle Infos zum aktuellen Aktionsangebot findet ihr hier bei Readly.