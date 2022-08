Disney+: Abo mit Werbung kommt als indirekte Preiserhöhung

Konkret wird Disney+ künftig zweigleisig fahren und sein Abonnement wahlweise mit und ohne Videounterbrechungen anbieten. Das günstigere Basis-Abo inklusive Werbung wird dann mit jenen 7,99 Dollar im Monat berechnet, die man aktuell für die werbefreie Variante bezahlt. Alternativ dazu wird es für 3 Dollar mehr eine Premium-Option ohne Werbung geben. Hier will Disney alternativ zur Monatsgebühr in Höhe von 10,99 Dollar auch ein Jahresabo für 109,99 Dollar anbieten.

Disney+ hat sein werbefinanziertes Abo jetzt offiziell angekündigt . Die Neuerung soll zunächst nur in den USA greifen und kommt mit einer dicken Überraschung: Die neue Option wird nicht günstiger oder gar kostenfrei angeboten, sondern ersetzt zum bekannten Preis das bisherige Standard-Abonnement des Videodienstes. Wer keine Werbung sehen will, muss künftig mehr bezahlen.

