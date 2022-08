Gratis-Streaming: Amazon Freevee jetzt in Deutschland verfügbar

Obwohl die Inhalte kostenlos angeboten und durch automatisch eingespielte Werbeclips gegenfinanziert werden, setzt Amazon zum Zugriff den Login mit einem gültigen Amazon-Konto voraus, ist also offenbar weiterhin an den persönlichen Vorlieben seiner Nutzer und entsprechenden Profil-Erstellungen interessiert.

Das aktuell bei Amazon Freevee verfügbare Angebot ist zum Start bereits beachtlich und beinhaltet nicht nur die erste Staffel der Amazon-Serie um den Ermittler Harry Bosch, sondern auch ausgewählte Staffeln von Person of Interest, Penny Dreadful, Parks and Recreation, Justified und 2 Broke Girls. Zudem stehen nicht nur Serien-Inhalte sondern auch Spielfilme und Live-Inhalte wie BBC Travel, BBC Food und Craction TV zum sofortigen Zugriff bereit.

Mitte April angekündigt , hat Amazon nun damit begonnen den vollständig werbefinanzierten Video-Streaming-Dienst Amazon Freevee auch für Nutzer in Deutschland bereitzustellen. Amazon Freevee ist in den Vereinigten Staaten schon etwas länger als kostenloses Videoangebot verfügbar, trägt dort jedoch den Namen IMDb TV.

Insert

You are going to send email to