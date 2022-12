Apples Umstellung auf eigene Mac-Prozessoren dauert länger als geplant

Ob hier dann auch gleich der von vielen Nutzern heiß ersehnte „Mac mini Pro“ dabei ist, also eine leistungsfähigere Variante der jetzigen M1-Version, die dann auch über zusätzliche Anschlüsse verfügt, bleibt abzuwarten. Ebenso darf man gespannt sein, wann und in welcher Form Apple einen Nachfolger des Mac Pro aufs Parket bringt. Hier darf man wohl definitiv auch eine mit Blick auf das Gehäuse des Rechners überarbeitete Variante erwarten.

Apple bietet bis heute den anschlussseitig am flexibelsten ausgestatteten Mac mini nur mit Intel-Prozessor an und auch eine Variante des Mac Pro mit hauseigenen Prozessoren ist uns der Hersteller bis heute schuldig geblieben. Hier feiert die weiterhin erhältliche Intel-Version in diesem Monat ihren dritten Jahrestag.

