Steve Jobs Sohn Reed Jobs: Mit Wagniskapital gegen Krebs

Das Geschäftsmodell ist dabei schnell beschrieben: Wissenschaftler die an Erfolg versprechenden Krebstherapien forschen erhalten unverbindlichen Spenden. Helfen diese dabei, marktreife Lösungen zu produzieren, dann steht Yosemite als Risikokapitalgeber bereit, um an der Kommerzialisierung der neuen Therapieformen mitzuverdienen.

Zuvor war Reed Jobs lange Zeit für die Gesundheits-Sparte des so genannten Emerson Collectives verantwortlich. Das Emerson Collective ist eine Organisation der Jobs-Witwe Laurene Powell Jobs, die philanthropische Arbeit mit dem Einsatz von Wagniskapital verbindet. Ein Vorbild, an dem sich auch Reed Jobs nun orientieren will und Yosemite entsprechend aufgestellt hat.

