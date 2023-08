Generative KI: Apple forscht seit Jahren, Amazon setzt um

Unter der Bezeichnung „Generative KI“ oder „generative AI“ (mit englischem Akzent gelesen), versteht man Bildgeneratoren wie Stable Diffusion oder die künstliche intelligente Large-Language-Modelle wie sie bei ChatGPT zum Einsatz kommen. Entsprechend ist die Technik in aller Munde und natürlich auch Thema bei der laufenden Runder aktueller Quartalszahlen-Bekanntgaben.

Auch Tim Cook wurde im Anschluss an die gestrige Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Fiskalquartals 2023 über Apples Pläne diesbezüglich angesprochen. Im Rahmen des so genannten Conference Calls, an denen für gewöhnlich Apples Chefetage, interessierte Analysten und Investment-Banker teilnehmen und über die aktuellen Quartalszahlen sprechen (die gestrige Konferenz lässt sich hier nachhören) wollte ein Analyst der Deutschen Bank wissen, wir Apple in Sachen Generative KI aufgestellt ist.

Apples Strategie, so der Banker, unterscheide sich offensichtlich stark von den Mitbewerbern am Markt, zumindest würde der Konzern nicht über sein Engagement diesbezüglich sprechen.

Apple forscht seit Jahren

Apple-Chef Tim Cook reagierte daraufhin zügig: KI und maschinelles Lernen, so der CEO, seien inzwischen als Kerntechnologien zu begreifen, die mittlerweile für praktisch alle Apple-Produkte unerlässlich sind, ein aktuelles Beispiel ist die Live-Sprachausgabe in iOS 17. Danach führte der Apple-Chef aus:

Zuvor hatten wir lebensrettende Funktionen wie Sturz- und Unfallerkennung und EKG angekündigt. Keine dieser Funktionen, die ich gerade erwähnt habe, und viele, viele weitere wären ohne KI und maschinelles Lernen möglich. Sie sind also absolut entscheidend für uns. Und natürlich forschen wir seit Jahren an einem breiten Spektrum von KI-Technologien, einschließlich generativer KI.

Amazon setzt um

Dazu passt hervorragend, was Amazon-CEO Andy Jassy in seinem gestrigen „Earnings Call“ zur Bekanntgabe der eigenen Quartalszahlen hat verlautbaren lassen. Jeder einzelne Geschäftszweig Amazons sei aktuell mit mehreren Initiativen beschäftigt, die auf generativer KI setzen würden. So der Konzernchef, der im weiteren Gespräch dann erklärte: