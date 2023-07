Deye Wechselrichter: Besitzer sollen Geräte vom Netz nehmen

Nun hat sich mit DEYE der Anbieter selbst zu Wort gemeldet und gibt an, auf die Ausstellung eines neuen Zertifikates für den Solarwechselrichter vom Typ SUN600G3-EU-230 zu warten. Bis dieses durch die Bundesnetzagentur ausgestellt worden sei, ruft DEYE Besitzerinnen und Besitzer des Gerätes dazu auf, dieses vom Netz zu nehmen. Sobald man die Modalitäten geklärt habe, würde man betroffenen Anwendern eine Nachrüstlösung zur Verfügung stellen, damit diese ihre Wechselrichter wieder in Betrieb nehmen könnten.

Wie berichtet hat sich die Bundesnetzagentur Anfang Juni an Betreiber so genannter Balkonkraftwerke gerichtet und diese über beobachtete Probleme mit Solar-Wechselrichtern in Kenntnis gesetzt.

