AirPods Pro 2 zum Tiefstpreis: Kurzfristig für 236 Euro erhältlich

Die AirPods Pro 2 werden mit drahtlosem Ladecase ausgeliefert, das in der aktuellen Ausführung über einen integrierten Mini-Speaker verfügt und im Fall eines Verlustes einen Ton zum besseren Auffinden abspielen kann. Für die Geräuschunterdrückung ist Apple H2-Prozessor verantwortlich, der einen grandiosen Job macht und die AirPods Pro 2 so auch in eine Einschlafhilfe für Anwender verwandeln kann, die es Abends gerne so ruhig wie möglich haben.

Insert

You are going to send email to