Balkonkraftwerke: Bundesnetzagentur warnt vor Wechselrichtern

Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen reguliert nicht nur die von ihr überwachten Marktbereiche, die Behörde geht im Rahmen der so genannten Marktüberwachung auch aktiv gegen spezifische Produkte und Anbieter vor, die mangelhafte Hardware an Kunden in der Bundesrepublik verkaufen.

Wechselrichter: Beim Anker Solix ist alles in Ordnung

Zuletzt hat sich die Bundesnetzagentur genauer mit den zahlreichen Solar-Wechselrichtern auseinandergesetzt, die Kernbestandteil moderner Balkonkraftwerke sind und warnt am heutigen Freitag vor mangelhaften Wechselrichtern für Balkonanlagen.

Wie die Behörde mitteilt, sei man bereits im vergangenen Jahr auf mehrere Produkte aufmerksam geworden, die weder über eine CE-Kennzeichnung, noch über eine deutsche Bedienungsanleitung beziehungsweise einen Händler mit europäischen Ansprechpartnern verfügen würden.

„elektromagnetische Verträglichkeit“ überschritten

Bei Messungen im Labor habe man zudem festgestellt, dass Produkte im Umlauf seien, die während des Betriebs die gesetzlichen Grenzwerte für „elektromagnetische Verträglichkeit“ überschreiten würden.

Ebenfalls ohne Beanstandung: Wechselrichter von SolarFlow

Die Behörde betont, dass man in der Lage sei, hier Vertriebsverbote auszusprechen und Geldbußen in einer Höhe von bis zu 100.000 Euro zu verhängen, hat in der Übersicht der aktuellen „marktein­schrän­ken­den Maß­nah­men“, wie Bundesnetzagentur von ihr ausgesprochene Vertriebsverbote bezeichnet, aber noch keine Wechselrichter aufgeführt.

Stattdessen beschränkt sich die Bundesnetzagentur darauf, Kauftipps für Verbraucher auszusprechen. So sei es grundsätzlich zu empfehlen, nur bei seriösen Quellen zu bestellen, stets zu prüfen, ob eine Anschrift innerhalb der Europäischen Union vorhanden ist und ob nachzuschauen, ob das Produkt korrekt mit einem CE-Kennzeichen versehen wurde. Und damit ist nicht das China-Export-Siegel gemeint.

CE-Kennzeichen muss vorhanden sein

Möglich erscheint, dass die Bundesnetzagentur hier weitere Veröffentlichungen und Zugriffe vorbereitet, im Vorfeld jedoch noch eine allgemeine Warnung aussprechen wollte, die nicht ausschließlich auf Verbraucher abzielt, sondern auch an zwielichtige Marktteilnehmer gerichtet ist.

Zuletzt hatten EcoFlow und Anker mit dem Solix eigene Wechselrichter mit eigenen Apps vorgestellt, die teurer als viele der chinesischen Schnäppchen-Angebote sind, die gesetzlichen Vorgaben jedoch ohne Einschränkungen erfüllen. Im Handel gehören die Geräte von Deye zu den beliebtesten Modellen.