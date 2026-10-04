Heute vor zehn Jahren: Sierra, Pixel und der Apple Mirror

Der 4. Oktober 2016 war kein erstaunlich voller Nachrichtentag, mit insgesamt 23 ifun.de-Artikeln aber doch ein solider. Apple drängte Mac-Nutzer in Richtung macOS Sierra, Google bereitete den Start seiner neuen Pixel-Smartphones vor und Facebook begann mit einem eigenen Kleinanzeigenmarkt. Daneben beschäftigten uns vernetzte Lampen, Bluetooth-Lautsprecher, VR-Videos und ein selbstgebauter Touchscreen-Spiegel im Apple-Look.

Sierra kommt von allein auf den Mac

Apple hatte gerade erst macOS Sierra veröffentlicht und begann damit, das System automatisch auf kompatible Macs herunterzuladen, auf denen noch OS X El Capitan lief. Installiert wurde allerdings erst nach Zustimmung des Nutzers. Wer schon den Download verhindern wollte, musste die entsprechende Option für Hintergrundaktualisierungen im Mac App Store deaktivieren.

Parallel bereitete Apple iOS 10.1 vor. Die zweite Entwickler-Beta brachte das iPhone 7 Plus einen Schritt näher an die angekündigte Tiefenschärfe-Funktion und sollte zudem Fehler bei Bluetooth-Verbindungen und der Speicherverwaltung adressieren.

Auch rund ums Smart Home tat sich etwas. Der Philips-Hue-Bewegungsmelder startete nach langer Vorankündigung für rund 40 Euro in den Verkauf. Bis zu zwölf Sensoren ließen sich mit einer Hue Bridge verbinden. Ein Tageslichtsensor sollte verhindern, dass Lampen unnötig eingeschaltet werden.

Google setzt auf Pixel, Facebook auf Kleinanzeigen

Am selben Abend stand Googles großes Hardware-Event an. Erwartet wurden zwei neue Smartphones unter dem Namen Pixel, die die Nexus-Familie ablösen sollten, außerdem ein neuer Chromecast, eine VR-Brille und Google Home als Konkurrenz zu Amazons Echo. Unser damaliger Hinweis auf den Livestream zeigt gut, wie stark sich der Wettbewerb damals gerade vom Smartphone auf den Wohnbereich ausweitete.



Facebook wiederum testete in vier Ländern seinen neuen Marketplace. Mehr als 450 Millionen Nutzer waren laut Unternehmen bereits in Flohmarktgruppen aktiv. Angebote ließen sich nach Ort, Kategorie und Preis filtern, Bezahlung und Übergabe blieben Sache von Käufer und Verkäufer.

Für Unterhaltung sorgten zwei ganz andere Meldungen. Ultimate Ears erlaubte mit PartyUp die Kopplung von bis zu 50 Boom-Lautsprechern. Und der Entwickler Rafael Dymek zeigte seinen Apple Mirror, einen privaten Touchscreen-Spiegel im Stil von iOS 10. Darüber ließen sich unter anderem Sonos-Lautsprecher steuern, Nachrichten lesen und Netflix aufrufen. Nach 45 Sekunden ohne Bedienung verwandelte sich der Bildschirm wieder in einen gewöhnlichen Spiegel.

Fast sinnbildlich für den damaligen Technikmix war schließlich Twelve South: Statt nur Mac- und iPhone-Zubehör präsentierte der Hersteller eine Duftkerze mit der Geruchsrichtung „Neuer Mac“.