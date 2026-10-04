Unser Rückblick auf den 4. Oktober
Heute vor zehn Jahren: Sierra, Pixel und der Apple Mirror
Der 4. Oktober 2016 war kein erstaunlich voller Nachrichtentag, mit insgesamt 23 ifun.de-Artikeln aber doch ein solider. Apple drängte Mac-Nutzer in Richtung macOS Sierra, Google bereitete den Start seiner neuen Pixel-Smartphones vor und Facebook begann mit einem eigenen Kleinanzeigenmarkt. Daneben beschäftigten uns vernetzte Lampen, Bluetooth-Lautsprecher, VR-Videos und ein selbstgebauter Touchscreen-Spiegel im Apple-Look.
Sierra kommt von allein auf den Mac
Apple hatte gerade erst macOS Sierra veröffentlicht und begann damit, das System automatisch auf kompatible Macs herunterzuladen, auf denen noch OS X El Capitan lief. Installiert wurde allerdings erst nach Zustimmung des Nutzers. Wer schon den Download verhindern wollte, musste die entsprechende Option für Hintergrundaktualisierungen im Mac App Store deaktivieren.
Parallel bereitete Apple iOS 10.1 vor. Die zweite Entwickler-Beta brachte das iPhone 7 Plus einen Schritt näher an die angekündigte Tiefenschärfe-Funktion und sollte zudem Fehler bei Bluetooth-Verbindungen und der Speicherverwaltung adressieren.
Auch rund ums Smart Home tat sich etwas. Der Philips-Hue-Bewegungsmelder startete nach langer Vorankündigung für rund 40 Euro in den Verkauf. Bis zu zwölf Sensoren ließen sich mit einer Hue Bridge verbinden. Ein Tageslichtsensor sollte verhindern, dass Lampen unnötig eingeschaltet werden.
Google setzt auf Pixel, Facebook auf Kleinanzeigen
Am selben Abend stand Googles großes Hardware-Event an. Erwartet wurden zwei neue Smartphones unter dem Namen Pixel, die die Nexus-Familie ablösen sollten, außerdem ein neuer Chromecast, eine VR-Brille und Google Home als Konkurrenz zu Amazons Echo. Unser damaliger Hinweis auf den Livestream zeigt gut, wie stark sich der Wettbewerb damals gerade vom Smartphone auf den Wohnbereich ausweitete.
Facebook wiederum testete in vier Ländern seinen neuen Marketplace. Mehr als 450 Millionen Nutzer waren laut Unternehmen bereits in Flohmarktgruppen aktiv. Angebote ließen sich nach Ort, Kategorie und Preis filtern, Bezahlung und Übergabe blieben Sache von Käufer und Verkäufer.
Für Unterhaltung sorgten zwei ganz andere Meldungen. Ultimate Ears erlaubte mit PartyUp die Kopplung von bis zu 50 Boom-Lautsprechern. Und der Entwickler Rafael Dymek zeigte seinen Apple Mirror, einen privaten Touchscreen-Spiegel im Stil von iOS 10. Darüber ließen sich unter anderem Sonos-Lautsprecher steuern, Nachrichten lesen und Netflix aufrufen. Nach 45 Sekunden ohne Bedienung verwandelte sich der Bildschirm wieder in einen gewöhnlichen Spiegel.
Fast sinnbildlich für den damaligen Technikmix war schließlich Twelve South: Statt nur Mac- und iPhone-Zubehör präsentierte der Hersteller eine Duftkerze mit der Geruchsrichtung „Neuer Mac“.
- iOS 10.1: Zweite Beta-Version für Entwickler verfügbar
- Paperplanes: iPhone. Kunst. Papierflieger. Weltreisen.
- TinkerTool 6 aktiviert versteckte OS X-Funktionen
- Googles Home-Event: Ab 18:00 Uhr im Livestream
- ScanSnap behebt PDF-Fehler erst Mitte Oktober
- iPhone 7 Re-Design mit der Kappsäge
- Duftkerzen: Geruchsrichtung „Neuer Mac“
- WhatsApp stellt vor: Die neuen Kamerafunktionen
- Nach Videokritik: Amazon stoppt „Gratis-Produkte gegen Rezensionen“
- Markup: Schnelle Fotomarkierungen in der Nachrichten-App
- Spotify: „Magic Playlist“ erstellt Wiedergabelisten aus einem Song
- Apple Mirror: Ein Touchscreen-Spiegel im iOS-Design
- Philips Hue: Bewegungsmelder startet in den Markt
- Apple Quartalszahlen: Terminverschiebung sorgt für Spekulationen
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- „Sky VR“ iPhone-App: Der Pay-TV-Anbieter bewirbt 360-Grad-Videos
- UE Boom PartyUP: 50 Bluetooth-Lautsprecher am iPhone
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- Spielerisch Mathe lernen mit „König der Mathematik“
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- Mac App Store lädt Update auf macOS Sierra automatisch