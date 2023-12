Apples ehemaliger iPhone-Chefdesigner wechselt zu Jony Ive

Apple muss sich weiterhin damit abfinden, dass der langjährige Chef-Designer Jony Ive nicht nur selbst dem Unternehmen den Rücken zugekehrt hat, sondern zudem auch konstant ehemalige Kollegen zum Wechsel in sein neu gegründetes eigenes Unternehmen überredet. Seit dem Abschied von Jony Ive bei Apple vor vier Jahren haben dem Vernehmen nach 14 seiner ehemaligen Kollegen dort Apples Design-Team verlassen – ein Teil davon hat in Ives neuer Firma LoveFrom ein neues Zuhause gefunden.

Bei LinkedIn erscheint Tan noch als Apple-Mitarbeiter

Mit Tang Tan ist nun der seither bei Apple für das Produktdesign des iPhone und der Apple Watch verantwortliche Bereichsleiter auf dem Absprung und soll künftig in Ives Unternehmen für das Hardware-Design neuer Geräte verantwortlich zeichnen, die dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg zufolge auch auf künstlicher Intelligenz basierende Geräte für die Heimnutzung umfassen. An dem Projekt soll auch der Chef der ChatGPT-Macher Sam Altman beteiligt sein. Konkretere Informationen zu dem Vorhaben sind bislang nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Das Ganze bewege sich derzeit auch noch in einem sehr frühen Stadium.

Mehr als 20 Ex-Apple-Mitarbeiter jetzt bei Ive

Die stetigen Personalwechsel und -verluste dürften Apple auf jeden Fall zu schaffen machen. Nachdem mit Jony Ive einer der engsten Vertrauten von Steve Jobs und zugleich für das Äußere von Produkterfolgen wie dem iPod, iMac oder auch iPhone verantwortliche Kopf von Apples-Designteam das Unternehmen verlassen hat, wurde kein ebenbürtiger Ersatz mehr gefunden. Mit Evans Hankey hat sich die direkte Nachfolgerin von Ive vergleichsweise schnell darauf wieder verabschiedet. Seither blieb der Posten des Chef-Designers bei Apple unbesetzt.

Die Firma von Jony Ive konnte dagegen insbesondere aus den Reihen Apples namhaftes Personal rekrutieren, mittlerweile hätten mehr als 20 ehemalige Apple-Mitarbeiter die Arbeit in der Design-Firma aufgenommen. LoveFrom zählt inzwischen bekannte Firmen wie Airbnb oder Ferrari zu seinem Kundenstamm, eine nach dem Weggang Ives vereinbarte Zusammenarbeit mit Apple ist 2022 ausgelaufen.