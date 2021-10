Der Kekz startet im November: Kopfhörer nach dem Toniebox-Prinzip

Die Lautstärke lässt sich über einen Schiebeschalter in eine von drei fixen Voreinstellungen festlegen. Als Weitere Bedienelemente bietet der Kekz-Kopfhörer nur noch einen großen Knopf an, der als Play/Pause-Taster und Vor- bzw. Zurück-Knopf genutzt werden kann.

Ein knappes Jahr nachdem wir uns erstmals mit den Kekz genannten Kinderkopfhörern beschäftigt haben , steht nun das Datum der Markteinführung in Deutschland fest. Die Kinderkopfhörer, die Inhalte nach dem Toniebox-Prinzip abspielen, werden am 5. November im Handel erhältlich sein.

