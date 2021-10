Apple TV+: Trailer für Dickinson Staffel 3 und weitere Serien

In drei Wochen läuft bereits die dritte und letzte Staffel von „Dickinson“ auf Apple TV+ an. Mit Blick auf den heranrückenden Staffelstart hat Apple nun den offiziellen Trailer für die kommende finale Serienstaffel veröffentlicht.

In der abschließenden Staffel erlebt Hailee Steinfeld als Emily Dickinson Apple zufolge ihre produktivste Zeit als Künstlerin inmitten des amerikanischen Bürgerkriegs. Begleitend entzweit ein heftiger Kampf die Familie von Emily, die in der Folge nicht nur versucht, die Gräben um sie herum zu überwinden, sondern sich auch fragt, ob Kunst helfen kann, die Hoffnung am Leben zu erhalten, und ob die Zukunft besser sein kann als die Vergangenheit.

Jason Segal in „Shrinking“

Darüber hinaus hat Apple eine neue, zehn Episoden umfassende Comedy-Serie mit dem Titel „Shrinking“ angekündigt. Hier spielt Jason Segel einen trauernden Therapeuten, der beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten genau das zu sagen, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und Ethik und findet sich selbst dabei wieder, wie er das Leben der Menschen stark verändert … einschließlich seines eigenen.

Trailer für „The Shrink Next Door“ und „Harriet the Spy“

Ergänzend stehen auf dem YouTube-Kanal von Apple TV+ noch zwei weitere neue Trailer zum Abruf bereit. Die ab 12. November verfügbare Serie „The Shrink Next Door“ wurde Apple zufolge von wahren Begebenheiten inspiriert und basiert auf einem gleichnamigen Podcast. Im Fokus steht die jahrzehntelange Manipulation und Ausbeutung durch den von Paul Rudd gespielten Psychiater Dr. Isaac "Ike" Herschkopf und seinen langjährigen Patienten Martin "Marty" Markowitz (Will Ferrell).

„Harriet the Spy“ startet dann am 19. November auf Apple TV+. Die Zeichentrickserie spielt im New York der 1960er-Jahre und erzählt die Gesichte der 11-jährigen Harriet M. Welsch, die Schriftstellerin werden will und sich anschickt, dieses Ziel mit allen Mitteln zu erreichen.