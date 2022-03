Der iMac 27″ scheint endgültig Geschichte

Wer also einen größeren Bildschirm als den des im vergangenen Jahr vorgestellten 24-Zoll-iMac auf dem Schreibtisch haben will, muss zu Apples neuem Studio Display mit 27 Zoll Größe greifen, und dies beispielsweise mit einem Mac mini oder dem neuen Mac Studio kombinieren. Mit Blick auf den Mac mini sei hier aber auch gleich nochmal darauf hingewiesen, dass davon noch in diesem Jahr neue Varianten mit integriertem M2-Prozessor erwartet werden . Im Gegensatz zu der aktuell nur erhältlichen kleinen Variante soll Apple hier beim nächsten Mal zusätzlich auch ein Pro-Modell mit ins Programm nehmen, dass dann mit einem leistungsfähigeren, vermutlich „M2 Pro“-Prozessor ausgestattet ist.

Auch wenn von Nutzern der Vorgängergenerationen gewünscht schien es bereits mit diesen Hinweisen vor Augen schon eher unwahrscheinlich, dass Apple den iMac mit großem Bildschirm oder gar den iMac Pro mit einem eigenen Prozessor an Bord wiederbelebt. Untermauert wird diese Auffassung von der Tatsache, dass das Magazin ArsTechnica einen Apple-Sprecher mit der Aussage zitiert, der iMac 27“ habe „seine Lebensdauer erreicht“. Natürlich lässt sich auch eine solche Aussage auf das jeweilige Modell bezogen auslegen, und schließt eine neue Variante des Rechners nicht unbedingt generell aus. Diesbezüglich legt nun aber auch noch das Blog 9to5Mac nach und zitiert eben jene Quelle, die schon die Ankündigung des Mac Studio treffsicher vorausgesagt hatte mit der Aussage, dass Apple momentan nicht vorhabe, in naher Zukunft einen iMac mit größerem Bildschirm auf den Markt zu bringen.

