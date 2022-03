AppleCare+ fürs Studio Display kostet 50 Euro pro Jahr

Der Abschluss von AppleCare+ für das neue Studio Display ist mit 139 Euro für drei Jahre oder alternativ 49,99 Euro für eine Jahrespolice verglichen mit Apples großem Pro Display vergleichsweise günstig. Für das Pro Display XDR fallen hier einmalig 499 Euro oder 179,99 Euro pro Jahr an. Die Höhe der Selbstbeteiligung bei unabsichtlich herbeigeführten Beschädigungen unterscheidet sich dagegen zwischen den beiden Geräten nicht, hier werden bei beiden Bildschirmvarianten 99 Euro bei Schäden am Bildschirm oder Gehäuse oder 259 Euro bei allen anderen Schäden fällig.

Insert

You are going to send email to