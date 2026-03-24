Apple Business: Apple bündelt Unternehmensdienste in neuer Plattform

Apple führt mit „Apple Business“ eine neue Plattform ein, die verschiedene Dienste für Unternehmen in einer zentralen Oberfläche unter https://business.apple.com zusammenführt. Das Angebot richtet sich an Firmen unterschiedlicher Größe und soll die Verwaltung von Geräten, Kommunikation und Außendarstellung vereinfachen. Der Start ist für den 14. April angekündigt.

Geräteverwaltung und Konten zentral organisiert

Im Kern kombiniert Apple Business Funktionen, die bislang auf mehrere Angebote verteilt waren. Dazu zählt vor allem die integrierte Verwaltung mobiler Geräte. Unternehmen erhalten damit eine Übersicht über eingesetzte iPhones, iPads und Macs sowie deren Einstellungen. Neue Geräte lassen sich mit vordefinierten Konfigurationen ausrollen, sodass neue Kollegen sofort arbeitsfähig sind.

Die Plattform unterstützt zudem sogenannte verwaltete Apple Accounts. Diese trennen geschäftliche und private Daten technisch voneinander. Gleichzeitig können Firmen Benutzergruppen definieren und Zugriffsrechte festlegen. Die Einbindung externer Identitätsdienste ermöglicht es, neue Nutzerkonten automatisiert anzulegen.

Auch die Verteilung von Anwendungen erfolgt direkt über die Oberfläche. Für größere Umgebungen stellt Apple eine Schnittstelle bereit, über die sich Verwaltungsprozesse automatisieren lassen.

Kommunikation, Markenauftritt und Kundenzugang

Neben der Geräteverwaltung integriert Apple Business auch E-Mail, Kalender und ein internes Verzeichnis. Unternehmen können eigene Domains verwenden, um eine einheitliche geschäftliche Kommunikation aufzubauen. Funktionen wie gemeinsame Kalender oder zentrale Kontaktlisten sollen die Zusammenarbeit erleichtern.

Zusätzlich bündelt Apple Werkzeuge zur Darstellung von Marken und Standorten, die bislang separat verfügbar waren. Firmen können ihre Präsenz in Apple Karten, Wallet oder der Mail App verwalten und mit aktuellen Informationen ergänzen. Dazu gehören Öffnungszeiten, Bilder oder Hinweise auf Angebote. Auch Aktionen wie Reservierungen oder Bestellungen lassen sich direkt verknüpfen.

Ein weiterer Bestandteil sind Auswertungen zur Nutzung dieser Einträge. Unternehmen erhalten Einblicke, wie häufig ihre Standorte gefunden oder aufgerufen werden. Ergänzend kann beim kontaktlosen Bezahlen über das iPhone das eigene Branding angezeigt werden.

Apple ersetzt mit der neuen „Apple Business“-Plattform bisherige Angebote wie Apple Business Essentials, Apple Business Manager und Apple Business Connect. Bestehende Daten sollen automatisch übernommen werden. Die Grundfunktionen stellt Apple ohne zusätzliche Gebühren bereit. Erweiterungen wie zusätzlicher Cloud Speicher oder Support können kostenpflichtig hinzugebucht werden.