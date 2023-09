Default Folder X: Jetzt in Version 6.0 verfügbar

Grundsätzlich bewirbt sich Default Folder X als Anwendung zur drastischen Verbesserung der systemweiten Öffnen- und Speichern-Dialogfenster, kommt mittlerweile aber mit so vielen Zusatzfunktionen, dass sich der knapp 20 Megabyte kleine Download am besten als Finder-Erweiterung für Power-User beschreiben lässt, denen Apples Dateiverwaltung sonst etwas zu kleinteilig ist und stellenweise schlicht zu viele Mausklicks und zu lange Wege voraussetzt.

Eine Mac-Anwendung mit Tradition steht kurz vor der Freigabe von macOS Sonoma am morgigen Dienstag in neuer Version zum Download bereit. Die von der Software-Schmiede St. Clair Software entwickelte Applikation Default Folder X hat nach rund zwanzig Jahren am Markt nun den Sprung auf Version 6.0 vollzogen. Die Macher setzen weiterhin auf das klassische Lizenzmodell zum Einmalkauf und bieten eine Testversion an, die vor der Software-Investition eine 30-tägige Nutzung der Anwendung ohne Einschränkungen ermöglicht.

Insert

You are going to send email to