Alexa Guard wird eingestellt: Alexa Emergency Assist soll übernehmen

Das kann Emergency Assist: Für $5,99 pro Monat oder $59 jährlich bietet das neue, vorerst ebenfalls ausschließlich in den USA erhältliche Feature Emergency Assist, das Amazon am vergangenen Mittwoch vorgestellt hat, eigene eigenen 24/7-Hotline für den Notfall an, bei der sich bereits im Vorfeld persönliche Gesundheitsinformationen hinterlegen lassen. Emergency Assist übernimmt Rauch- und CO2-Warnungen, kann Notfallkontakte informieren und Rettungskräfte alarmieren. Produktseite .

Wie Amazon seinen Alexa Guard-Abonnement mitgeteilt hat, wird Alexa Guard eingestellt. Das angebotene Dienstepaket soll zum Teil auf die im Rahmen des Hardware-Events neu vorgestellte Emergency Assist-Funktion, zum Teil in den Standardumfang der am Markt erhältlichen Alexa-Geräte übergehen.

