DeepL-Übersetzer: Pro-Konten jetzt auch in der App-Version nutzbar

Für den Mac ist DeepL aktuell in Version 2.6 verfügbar. Für einen Blick auf die wesentlichen App-Funktionen schaut ihr euch unsere Vorstellung von DeepL 2 für den Desktop an.

DeepL ist ein auf künstlicher Intelligenz basierender Onlinedienst, der Übersetzungen zwischen mittlerweile mehr als 20 Sprachen anbietet. Das in Köln angesiedelte Unternehmen hat seinen Ursprung in dem Online-Wörterbuch Linguee, das bereits 2012 auch als App verfügbar war.

Gelegenheitsnutzer von DeepL müssen ob der Ankündigung nicht in Panik verfallen. Das kostenlose Angebot des Übersetzers bleibt weiter erhalten. Bei DeepL Pro handelt es sich um ein optionales Zusatzangebot, das beispielsweise die Begrenzungen bei der Anzahl von Übersetzungen und Zeichen aufhebt. Abonnenten dieser Version können sich in der neu verfügbaren DeepL-App 1.4 jetzt mit ihrem Pro-Account anmelden.

Insert

You are going to send email to