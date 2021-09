Gegenüber dem Magazin The Verge hat Amazon bestätigt, dass der neue Modus dafür sorgen soll, dass Antworten von Alexa auch bei Hintergrundgeräuschen wie etwa einer Geschirrspülmaschine oder Musikwiedergabe gut zu hören sind. Allerdings scheint die Funktion derzeit noch experimentell und mit entsprechen Optimierungsbedarf integriert zu sein. Damit mag zusammenhängen, dass die adaptive Alexa-Lautstärke bislang in der Tat ausschließlich in den USA verfügbar ist und auch in anderen englischsprachige Länder nicht zur Verfügung steht.

Mit dem Kommando „Alexa, turn on adaptive volume“ können amerikanische Besitzer von Amazons Echo-Geräten jetzt eine dynamische Lautstärkeanpassung der Alexa-Sprachantworten aktivieren. Die Funktion steht zunächst nur in den USA bereit, dürfte jedoch mit dem entsprechenden zeitlichen Versatz auch weltweit angeboten werden.

"Adaptive Lautstärke" startet in den USA Alexa kann Antworten an Umgebungslautstärke anpassen

