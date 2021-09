Mac-Tastenkürzel: Sichern-Dialoge mit Befehl-D verwerfen

Unterstützung beim Erlernen von Tastatur-Kurzbefehlen können Apps wie KeyLimePie oder Keystroke Pro leisten. Wer eine anwenderfreundlichere Alternative zu der von Apple veröffentlichten Standard-Übersicht der Mac-Tastaturbefehle sucht, kann auch einen Blick auf Anwendungen wie das kostenlose CheatSheet werfen. KeyCue sei hier auch erwähnt, schlägt allerdings mit vergleichsweise üppigen 19,99 Euro zu Buche, präsentiert sich dafür aber auch deutlich umfangreicher in Sachen Funktionalität. Zu guter Letzt wollen wir noch auf die Webseite Use The Keyboard verweisen, dort findet ihr die derzeit wohl umfangreichste Sammlung an Tastaturkürzeln für Mac-Anwendungen, Windows-Programme und Internetseiten.

Insert

You are going to send email to