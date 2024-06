Day Progress: Freie Mac-App bietet Fortschrittsbalken für Werktage

Die Menüleisten-Applikation Day Progress ist eines der zahlreichen Freeware-Projekte des bekannten Mac-Entwicklers Sindre Sorhus. Mit dem kreisrunden Mini-Countdown können Nutzer die verbleibende oder bereits verstrichene Arbeitszeit an ihrem Mac-Arbeitsplatz im Blick behalten und diese an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Fortschrittsbalken für den Arbeitstag

Day Progress ist, ganz im Stil der restlichen Sorhus-Anwendungen, ein kleines, schlichtes Tool, das sich unauffällig in der Menüleiste des Mac aufhält und hier mit einem zurückhaltenden Symbol anzeigt, wie viel der täglichen Arbeitszeit bereits verstrichen ist beziehungsweise wie viel von dieser noch verbleibt. Die Anwendung ersetzt die reguläre Zeitanzeige in der Menüleiste nicht, sondern dient vielmehr der visuellen Unterstützung, um schnell zu taxieren, wie lange es noch bis zum Beginn des Wochenendes braucht.

Day Progress ist dabei gänzlich kostenlos im Mac App Store erhältlich und hat mit seiner jüngsten Aktualisierung Version auf 1.4.0 auch die volle Unterstützung für macOS 14 hinzugefügt. Für ältere Systeme bietet der Entwickler die letzte, noch mit macOS 13 kompatible Version weiterhin von seiner Webseite zum Download an.

In den Einstellungen der App könnt ihr die Länge eures Arbeitstages sowie dessen Beginn und Ende individuell festlegen. Dabei ist es auch möglich, die Endzeit über Mitternacht hinaus zu verschieben.

Optisch zeigt Day Progress eine kleine Fortschrittsgrafik im Balken- oder Kreisformat, die sich im Laufe der Zeit füllt oder leert. Alternativ kann die verstrichene oder verbleibende Zeit als Prozentwert oder in Stunden und Minuten angezeigt werden.

Darüber hinaus besitzt die App mehrere Integrationen in Apples Kurzbefehle-Applikation, wodurch sich zusätzliche Automatisierungen und Aktionen umsetzen lassen. Gerade am Freitag bietet sich der unverbindliche Download und Test der gänzlich kostenlosen Mac-Applikation an – lasst euch das Wochenende schon mal einzählen.