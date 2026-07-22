Vom Mac mini bis zum OLED-iMac: Apples neue Mac-Roadmap

Apple bereitet offenbar die größte Erneuerung seiner Mac-Palette seit Jahren vor. Wie Bloomberg berichtet, sollen in den kommenden zwei Jahren praktisch alle angebotenen Modelle überarbeitet werden. Die erste Welle wird bereits für diesen Herbst erwartet.

M6-MacBook Pro und neue iMacs im Herbst

Den Auftakt sollen ein aktualisiertes 14-Zoll-MacBook Pro in der Einstiegskonfiguration und die ersten neuen iMacs seit zwei Jahren machen. Das kleinere MacBook Pro soll zu den ersten Rechnern mit Apples M6-Chip gehören. Die Entwicklung beider Modellreihen sei bereits abgeschlossen.

Parallel testet Apple einen neuen Mac mini mit M5 Pro beziehungsweise M6 sowie einen Mac Studio mit M5 Max und M5 Ultra. Wann die Desktop-Rechner erscheinen, hängt Bloomberg zufolge auch von der angespannten Versorgung mit Speicherbausteinen ab. Aktuelle Konfigurationen sind teilweise nur mit langen Lieferzeiten erhältlich. Apple könnte einzelne Modelle daher zeitlich voneinander getrennt vorstellen, statt die komplette Desktop-Palette auf einmal zu erneuern.

Neues MacBook-Design mit OLED und Touch

Zum Jahresende oder Anfang 2027 soll die größte Neuerung folgen: ein vollständig überarbeitetes MacBook der Oberklasse mit OLED-Touchscreen, dünnerem Gehäuse und M5 Pro beziehungsweise M5 Max. Apple testet die Geräte dem Bericht zufolge bereits mit macOS 27.1.

Damit würde Apple erstmals einen berührungsempfindlichen Bildschirm in einem MacBook einsetzen. Ob der Touchscreen lediglich als Ergänzung zu Tastatur und Trackpad dient oder auch größere Anpassungen an macOS nach sich zieht, bleibt bislang offen.

Für Anfang 2027 sind außerdem neue MacBook-Air-Modelle mit 13 und 15 Zoll vorgesehen. Das günstige MacBook Neo soll später einen A19 Pro, mehr Arbeitsspeicher und neue Farben erhalten. Ein optisch passendes 14-Zoll-MacBook Pro mit regulärem M7-Chip soll 2027 folgen.

OLED später auch für iMac und MacBook Air

Langfristig plant Apple laut Bloomberg zudem einen iMac mit OLED-Display. Ein MacBook Air mit OLED-Technik wird frühestens für 2028 erwartet. Der Mac Pro wird in der aktuellen Roadmap dagegen nicht genannt. Damit bleibt offen, ob Apple den leistungsfähigsten Desktop-Mac später aktualisiert oder die Baureihe gänzlich einstellt.