CotEditor für Mac: Der beste Texteditor, jetzt mit „Quick Action Bar“

Der (unserer Meinung nach) beste Texteditor für den Mac, das japanische Freeware-Projekt CotEditor, freut sich über eine große Aktualisierung auf Version 4.7, die mit der so genannten „Quick Action Bar“ eine neue Funktionserweiterung mitbringt.

Neue „Quick Action Bar“

So lassen sich die mit vielen Funktionen üppig ausgestatteten Menübereiche des TextEditors nun auch mit der Tastatur aufrufen, durchsuchen und direkt auf den ausgewählten Text anwenden.

Als Tastaturkürzel für das Aufrufen der „Quick Action Bar“ haben die Projektverantwortlichen die Kombination Command+K gewählt. Wird diese in CotEditor angeschlagen, blendet der Editor nun ein Spotlight-ähnliches Suchfenster ein, das alle Menüelemente nach euren Tastatureingaben durchforstet.

Anwender, die bereits wissen, dass der CotEditor unter anderem Leerzeichen am Zeilenende entfernen, ausgewählte Textbereiche in Groß- und Kleinschreibung transformieren oder auch Snippets einsetzen kann, können all diese Funktionen und viele andere nun über die „Quick Action Bar“ direkt suchen und aktivieren.

Texte per Integrationskamera anfordern

Neu ist auch das Anfordern von Textinhalten, die von iPhone oder iPad erfasst worden sind. Im lokalen Netzwerk aktive Geräte können nun direkt angesteuert werden, um sich als Textlieferant einspannen zu lassen. CotEditor nutzt dafür die von Apple bereitgestellte Funktion „Integrationskamera“, die sich per Rechtsklick über ein Kontextmenü aktivieren lässt.

CotEditor ist ein sehr zuverlässiger TextEditor, der Inhalte automatisch speichert und auch mit großen Textmengen performant umgehen kann. Jeder zweite Text, den ihr auf ifun.de zu Gesicht bekommt, hat seinen Ursprung im CotEditor. Die Anwendung lässt sich umfangreich konfigurieren, besitzt eine vollständig deutsche Benutzeroberfläche, zahlreiche Produktiv-Funktionen und lässt sich komplett kostenlos aus dem Netz laden.