Google Jahresrückblick 2023: Krieg, KI und teure Gurken

Der Suchmaschinen-Anbieter Google hat heute seinen diesjährigen Jahresrückblick veröffentlicht und passt mit dann doch eher deprimierenden Suchtrends 2023 hervorragend in die bereits hinter uns liegenden 345 Tage des noch laufenden Jahres.

Eher deprimierende Suchtrends

Trotz der bunten Auswahl an Themenbereichen und Kategorien, auf die sich die Alphabet-Tochter in diesem Jahr fokussiert, werden Besucher des Jahresrückblicks immer wieder daran erinnert, dass 2023 nicht nur spannende und lustige, sondern auch viele tragische Momente aufgefahren hat.

Davon zeugen nicht nur die von Google zusammengestellten Todesfälle mit dem stärksten Suchinteresse, hier sind unter anderem Tina Turner, Sinead O’Connor, Roger Whittaker und Matthew Perry vertreten, sondern auch die Schlagzeilen-Trends, die auf den ersten beiden Plätzen den Krieg im Gazastreifen und das Erdbeben in der Türkei berücksichtigen.

Die Situation in Israel und Gaza hat den Google Jahresrückblick an vielen Stellen beeinflusst. Populärste Was-Frage im zurückliegenden Jahr: Was ist der Gazastreifen? Auf Platz 2 der Warum-Fragen: Warum Krieg Israel? In den Top-10 der Wie-Fragen: Wie viele Panzer hat Russland?

Für weitere Molltöne sorgen die Klimawandel- und die KI-Fragen (Ist KI gefährlich?), sowie die Tatsache, dass es überhaupt so viele Anwender gibt, die Google natürlich formulierte Fragen stellen, dass sich daraus mehrere Top-Ten-Charts erstellen lassen.

In diesem Jahr spielt Google seinen Jahresrückblick zum 25. Jahr aus und hat diesem wie immer ein kurzes Video an die Seite gestellt. Die Toplist berücksichtigt, vor allem jene Suchbegriffe und Suchanfragen, die die höchste Steigerung im Suchinteresse zu verzeichnen haben.

Also nicht jene Suchanfragen, die in absoluten Zahlen am meisten eingegeben wurden, sondern jene, die im relativen Vergleich am stärksten zugenommen haben.

Hier nehmen wir dann richtiggehend erleichternd zur Kenntnis, dass es auch provinzielle Themen (Warum sind Gurken so teuer?) in die Übersicht geschafft haben.