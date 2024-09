CotEditor 5.0 für macOS: Neue Funktionen für den besten Texteditor

Fast jeder Text, der euch in unserer App oder auf ifun.de über den Weg läuft hatte seinen Ursprung im Mac-Texteditor CotEditor. Das Open-Source-Projekt, das wir seit mehreren Jahren vor allem wegen seiner einfachen Handhabung und der so zuverlässig wie robusten Funktionsweise empfehlen, ist in der neuen Version 5.0 erschienen.

Mit zahlreichen neuen Funktionen und Optimierungen soll die Arbeit an Textdateien noch komfortabler werden – die Anwendung ist weiterhin komplett kostenlos oder zum optionalen Unterstützer-Preis erhältlich.

Neue Funktionen und Verbesserungen

Eine zentrale Neuerung ist die Ordnernavigation: Nutzer können nun ganze Ordner öffnen und deren Inhalte in einer neuen Seitenleiste durchsuchen. Dies erleichtert das Arbeiten mit mehreren offenen Dateien, da zwischen diesen nun direkt in CotEditor gewechselt werden kann.

CotEditor 5.0 ist zudem vollständig kompatibel mit Apples neuem Mac-Betriebssystem macOS 15 Sequoia. Außerdem ist die App auf die in Europa noch ausstehenden „Writing Tools“ von Apple vorbereitet, was das Bearbeiten von Texten noch weiter verbessern soll.

Neben den großen Updates wurden auch kleinere Verbesserungen vorgenommen. So wurde die Unterstützung für das Bildschirmleseprogramm VoiceOver ausgebaut, um Menschen mit Sehbehinderungen die Nutzung zu erleichtern. Auch die Leistung des Programms bei der Anzeige von Text-Statistiken und der Dokumentenvorschau wurde optimiert.

Anpassungen und Spendenoption

Für die Personalisierung des Texteditors gibt es neue Befehle und Designoptionen. Dazu zählen beispielsweise neue Kommandos wie „Einschließende Symbole auswählen“ oder das Teilen von Textabschnitten. Auch neue Farben und eine dunkle Design-Option namens „Resinifictrix (Dark)“ sind hinzugekommen.

Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, das CotEditor-Projekt durch eine Spende zu unterstützen. Über eine neue Option im Mac-App-Store-Download können Nutzer die verantwortlichen Entwickler finanziell unterstützen, dies bleibt jedoch freiwillig.

Mit Version 5.0 bietet CotEditor eine Reihe nützlicher Neuerungen, die sich zu den schon bekannten Funktionen wie der Syntax-Unterstützung, der Text-Transformation, der Snippet-Verwaltung und den Schnellaktionen hinzugesellen und bleibt damit erste Wahl für macOS-Nutzer, die einen einfachen, funktionsreichen und schnellen Texteditor benötigen.