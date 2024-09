Kreativ-Apps von Affinity: Jetzt kostenlos für Lehrkräfte und Schulen

Die Designplattform Canva stellt die Kreativ-Applikationen der Affinity-Familie ab sofort für Lehrkräfte, Schulen und gemeinnützige Organisationen kostenlos zur Verfügung. Die Gratis-Freigabe erfolgt im Rahmen der Programme „Canva for Education“ und „Canva for Nonprofits“, die bereits Millionen von Canva-Nutzern weltweit Zugang zu den Premium-Diensten von Canva bieten.

Kostenlos für Bildung und Non-Profit

Zur Familie der Affinity-Apps zählen Werkzeuge wie Affinity Designer, Affinity Photo und Affinity Publisher an, die nun alle kostenfrei heruntergeladen werden können. Dieser Schritt folgt auf die Übernahme von Affinity durch Canva vor sechs Monaten. Canva hatte damals zugesagt, die Software für den Bildungs- und Non-Profit-Sektor zugänglich zu machen.

Professionelle Design-Tools sind in der Regel teuer und schwer zu erlernen, was besonders für Schulen und gemeinnützige Organisationen mit knappen Budgets eine Herausforderung darstellt. Durch den kostenlosen Zugang zu Affinity sollen diese Hürden nun abgebaut werden. Canva sieht in dem Angebot eine Möglichkeit für Schülerinnen und Schülern, Designfähigkeiten zu entwickeln, gemeinnützige Organisationen könnten ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.

Zugang und neue Funktionen

Nutzer mit verifizierten Canva for Education- oder Canva for Nonprofits-Konten können Affinity ab sofort kostenlos herunterladen. Die Software bietet neben ihren bestehenden Funktionen auch neue Features wie eine erweiterte Schriftartenunterstützung und die Möglichkeit, QR-Codes zu erstellen – ifun.de berichtete.

Affinity Designer, Affinity Photo und Affinity Publisher sind professionelle Designwerkzeuge die auf Augenhöhe mit den entsprechenden Branchenstandards von Adobe konkurrieren und alle statt im Abo zum Einmalkauf angeboten werden. Die Apps stehen nicht nur für Mac und Windows-PC, sondern auch für das iPad zum Download bereit.