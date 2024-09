HomeKit unterstützt jetzt Gastzugriff auf ausgewählte Geräte

In Apple Home kann man jetzt Benutzerrollen vergeben Zusätzlich zu den klassischen Hausbewohnern, die jederzeit auf alle Geräte zugreifen können, gibt es jetzt auch ein Benutzerprofil namens „Gast“. Hier kann man den Zugriff auf bestimmte Geräte beschränken und die Möglichkeit zur Nutzung zudem auch nur zu bestimmten Zeiten aktivieren.

Als Grundvoraussetzung dafür, dass sich diese Funktion verwenden lässt, müssen alle im Haushalt vorhandenen Apple-Geräte mit den neuesten Betriebssystemen laufen. Ihr müsst also nicht nur eure Macs und iOS-Geräte mit den neu von Apple veröffentlichten Updates auf macOS Sequoia und iOS 18 ausgestattet haben, sondern auch dafür sorgen, dass etwaig vorhandene HomePods oder Apple-TV-Geräte mit der neuesten Software laufen.

Gast als zweite Benutzerrolle

Die neue Option findet ihr dann in der Home-App auf dem Mac oder auf iOS-Geräten in den „Einstellungen des Zuhauses“. Wenn ihr hier auf „Personen einladen“ klickt, könnt ihr neuerdings wählen, ob ihr einen mit allen Rechten ausgestatteten Bewohner oder einen mit beschränkten Befugnissen ausgestatteten Gast erstellen wollt.

Legt man einen neuen Gast an, so kann man zunächst festlegen, ob dieser Nutzer immer, nur über einen begrenzten Zeitraum hinweg oder regelmäßig an bestimmten Tagen oder auch nur zu bestimmten Uhrzeiten aktiv sein soll.

Zugriffsrechte deutlich limitiert

Darüber hinaus kann man auch detailliert bestimmen, auf welche Funktionen der Gastnutzer Zugriff erhalten soll. Die Auswahl ist hier generell schon sehr beschränkt, bei der Lichtsteuerung oder dergleichen bleibt der HomeKit-Gast außen vor. Die neue Nutzerrolle ist ausschließlich dafür gedacht, Besuchern, Handwerkern oder Reinigungskräften den Zugriff auf Schlösser, Garagentore und Alarmanlagen zu gewähren.

HomeKit zeigt die in Frage kommenden Komponenten automatisch an. Bei direkter HomeKit-Anbindung wird hier das entsprechende Gerät selbst eingeblendet, andernfalls der damit verbundene Hub.